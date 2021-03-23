سياسة
2 دقيقة قراءة
توثيقاً لمعاملتها الحسنة.. فيلم جديد أبطاله كلاب إسطنبول الضالة
بدافع حزنها على حيوانها الأليف الذي نفق في طفولتها قالت المخرجة إليزابيث لو المولودة في هونج كونج إنها أرادت عمل فيلم عن الكلاب، وإنها اندهشت عندما علمت بوجود قانون في تركيا لحماية الكلاب الضالة من المعاملة الوحشية وضمان حصولها على معاملة حسنة.
توثيقاً لمعاملتها الحسنة.. فيلم جديد أبطاله كلاب إسطنبول الضالة
فيلم جديد أبطاله كلاب إسطنبول الضالة / AA
23 مارس 2021

تحب زيتين التجول في شوارع إسطنبول ليلاً، أما نزار فيصادق الغرباء بسهولة ويعيش كارتال داخل موقع بناء في المدينة التركية التي تعج بالحركة.

والكلاب الثلاثة هي محور فيلم وثائقي جديد بعنوان (ستراي) "ضال" ويرصد الحياة اليومية في إسطنبول من خلال أعين ثلاثة كلاب تتجول في شوارع المدينة.

وبدافع حزنها على حيوانها الأليف الذي نفق في طفولتها قالت المخرجة إليزابيث لو المولودة في هونج كونج إنها أرادت عمل فيلم عن الكلاب وإنها اندهشت عندما علمت بقانون صدر عام 2004 في تركيا لحماية الكلاب الضالة من المعاملة الوحشية وضمان حصولها على معاملة حسنة.

وأضافت: "أذكر عندما... ذهبت إلى إسطنبول ورأيت كيف تعيش الكلاب حيث تشعر أنها تحظى برعاية مجتمعية ويمكنها أن تقيم صداقات مؤقتة مع كل المحيطين بها، أذهلني ذلك حقيقة".

وتابعت: "أردت أن أوثق ذلك وأن أسجله ليراه العالم ولأطلب من الناس إعادة النظر في علاقتهم بالكائنات الأخرى وبخاصة الكلاب".

ووجدت لو الكلبة زيتين بطلة فيلمها في نفق حيث كانت تجري وراء مجموعة من اللاجئين السوريين الذين يظهرون في الفيلم الوثائقي بسبب علاقتهم بالكلاب الضالة.

وقالت: "كانت هذه هي الأمور التي مسَّتني حقيقة، بدت لي انعكاساً حقيقياً لحافز غريزي لدينا تجاه الكلاب وحاجتنا بعضنا إلى البعض في أحلك الأوقات".

وكانت لو ترتدي زياً خاصاً لحماية كاميرتها أثناء تتبُّع الكلاب وهي تركض في الشوارع أو تستلقي أحياناً بجوار الغرباء كأنها تتنصت على أحاديثهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us