سياسة
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بوتين يتلقى لقاح كورونا بعيداً عن الكاميرات والكرملين يتكتم على نوعه
سيتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا الثلاثاء بعيداً عن أعين الكاميرات، فيما رفض الكرملين الإفصاح عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه الرئيس.
بوتين يتلقى لقاح كورونا بعيداً عن الكاميرات والكرملين يتكتم على نوعه
الكرملين رفض الإفصاح عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه بوتين / AA
23 مارس 2021

يحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أول تطعيم له ضد كورونا الثلاثاء لكن بعيداً عن الكاميرات، حسبما قال متحدث باسمه، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخطوة ستسهم في تعزيز معدلات التطعيم المنخفضة نسبياً في روسيا.

رداً على سؤال عما إذا كان الكرملين سينشر أي صور أو مقاطع مصورة لبوتين وهو يحصل على اللقاح، قال دميتري بيسكوف للصحفيين في محادثة عن بعد إنهم سيضطرون "إلى تصديق كلمتنا في هذا الشأن".

وتابع بيسكوف: "عندما يتعلق الأمر بتلقي اللقاح أمام الكاميرا، فهو لم يدعم ذلك أبداً، إنه لا يحب ذلك".

لم يكشف بيسكوف عما إذا كان بوتين سيتوجه إلى منشأة تطعيم أو سيحصل على اللقاح في مكتبه أو مقر سكنه، لكنه قال فقط إن العملية "ستجري بطريقة يكون لها أقل الأثر" على جدول أعمال بوتين.

أعلن بوتين أنه سيحصل على اللقاح في اجتماع للحكومة أمس.

يأتي التصريح بعد شهور عديدة من نشر اللقاحات ضد كورونا في روسيا. وجادل معارضون للكرملين بأن تردُّد بوتين في الحصول على اللقاح يسهم في زيادة التوتر القائم فعلاً إزاء اللقاح.

حصل 6.3 مليون شخص فقط أو 4.3% من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة، على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. وتأتي روسيا في مرتبة متأخرة خلف عدد من الدول بالنسبة إلى معدل التطعيم. وأظهرت استطلاعات رأي من مركز ليفادا المستقل الروسي أن عدد الروس المترددين في الحصول على اللقاح المطور محلياً "سبوتنيك-V" زاد في الشهور الأخيرة إلى 62% في فبراير/شباط مقارنة بنحو 58% في ديسمبر/كانون الأول.

بعد ضغط من الصحفيين حول ما إذا كان يتعين على بوتين تلقي اللقاح أمام الكاميرات لتعزيز معدلات التطعيم، جادل بيسكوف قائلاً إن الروس "سيسمعون" عن تلقي الرئيس اللقاح، كذلك فإن بوتين بالفعل يفعل "الكثير" من أجل دعم حملة التطعيم.

وأضاف بيسكوف "الرئيس.. يخصص وقتاً كبيراً من ساعات عمله للفاعليات والمناقشات والاجتماعات المرتبطة بالتطعيم وإنتاج اللقاحات وهكذا. الرئيس يفعل الكثير من الدعاية للقاحات بالفعل".

رفض بيسكوف الإفصاح عن نوع اللقاح الذي سيحصل عليه بوتين من بين ثلاثة لقاحات مصرح باستخدامها في روسيا، وقال فقط إن اللقاحات جميعها "جيدة وفعالة ويعتمد عليها بالتأكيد".

ووافقت الجهات المنظمة في روسيا على ثلاثة لقاحات مطورة محلياً هي سبوتنيك-V وإبيفاك كورونا وكوفيفاك. وكلها حصلت على ترخيص قبل استكمال تجارب متقدمة يقول خبراء إنها ضرورية لضمان سلامتها وفاعليتها وفقاً للبروتوكول العلمي.

لكن دراسة نُشرت مؤخراً في دورية لانسيت العلمية البريطانية أظهرت أن سبوتنيك-V فعال بنسبة 91%، ويبدو أنه يحمي متلقيه من الإصابة بشكل بالغ بكوفيد-19، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللقاح يمنع تفشي المرض. ولم تنشر بيانات عن فاعلية اللقاحين الآخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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