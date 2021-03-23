قال المطورون الروس للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا الثلاثاء إنهم تقدموا بطلب للحصول على موافقة محلية لنسخة "مخففة" من جرعة واحدة للقاح، وإن التجارب عليها بدأت بالفعل في روسيا والإمارات العربية المتحدة وغانا.

وقال آرسين كوباتاييف المسؤول في صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي الذي يسوق اللقاح في الخارج، إنه ليس من المتوقع أن تكون الجرعة المخففة بفاعلية اللقاح الأصلي.

وأضاف أنه مع ذلك فإن الأمر يدعو "للتفاؤل" بخصوص التوقعات منه.

وسبق لصندوق الاستثمار المباشر الروسي أن اقترح أن تكون نسخة من جرعة واحدة للقاح "سبوتنيك-V" حلّاً "مؤقتاً" للدول التي تعاني معدلات تفشٍّ مرتفعة لفيروس كورونا التي تحتاج إلى نشر التطعيم على نطاق واسع.

وقال كوباتاييف إنه جرى بالفعل اختبار نسخة "سبوتنيك لايت" على نطاق صغير في مرحلة أولى وثانية بتجارب سريرية. وأضاف أنه جرى الآن تقديم طلب للموافقة على اللقاح بناء على نتائج هذه التجارب.

وأضاف: "بالتوازي أطلقنا بالفعل تجارب مرحلة ثالثة سريرية دولية"، لاختبار فاعليته.

وتبين أن فاعلية لقاح "سبوتنيك-V" المؤلف من جرعتين تبلغ 91.6% في مكافحة كوفيد-19 بناء على نتائج التجارب التي روجعت ونشرتها مجلة لانسيت الطبية الدولية أوائل فبراير/شباط.

وتلقى نحو ألفَي شخص بالفعل اللقاح الذي يتألف من جرعة واحدة فقط من الجرعتين.

وعلى وجه العموم قال كوباتاييف إنه يتوقع أن يشارك 7000 في التجارب. ويمكن توقع ظهور النتائج المؤقتة لفاعلية "سبوتنيك لايت" في يونيو/حزيران.

وقالت موسكو إن لقاح "سبوتنيك-V" المؤلف من جرعتين سيظل هو الإصدار الرئيسي المستخدم في روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين إن 4.3 مليون روسي تلقوا جرعتَي اللقاح وإنه سيحصل على لقاح اليوم الثلاثاء.