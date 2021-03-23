سياسة
2 دقيقة قراءة
ليست بفاعلية اللقاح الأصلي.. روسيا تختبر نسخة مخففة من "سبوتنيك-V"
تقدَّم المطورون الروس للقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا بطلب للحصول على موافقة محلية لنسخة "مخففة" من جرعة واحدة للقاح، فيما بدأت التجارب عليها في روسيا والإمارات وغانا.
ليست بفاعلية اللقاح الأصلي.. روسيا تختبر نسخة مخففة من "سبوتنيك-V"
 ليس من المتوقع أن تكون الجرعة المخففة من لقاح "سبوتنيك في" بفاعلية اللقاح الأصلي / AA
23 مارس 2021

قال المطورون الروس للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا الثلاثاء إنهم تقدموا بطلب للحصول على موافقة محلية لنسخة "مخففة" من جرعة واحدة للقاح، وإن التجارب عليها بدأت بالفعل في روسيا والإمارات العربية المتحدة وغانا.

وقال آرسين كوباتاييف المسؤول في صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي الذي يسوق اللقاح في الخارج، إنه ليس من المتوقع أن تكون الجرعة المخففة بفاعلية اللقاح الأصلي.

وأضاف أنه مع ذلك فإن الأمر يدعو "للتفاؤل" بخصوص التوقعات منه.

وسبق لصندوق الاستثمار المباشر الروسي أن اقترح أن تكون نسخة من جرعة واحدة للقاح "سبوتنيك-V" حلّاً "مؤقتاً" للدول التي تعاني معدلات تفشٍّ مرتفعة لفيروس كورونا التي تحتاج إلى نشر التطعيم على نطاق واسع.

وقال كوباتاييف إنه جرى بالفعل اختبار نسخة "سبوتنيك لايت" على نطاق صغير في مرحلة أولى وثانية بتجارب سريرية. وأضاف أنه جرى الآن تقديم طلب للموافقة على اللقاح بناء على نتائج هذه التجارب.

وأضاف: "بالتوازي أطلقنا بالفعل تجارب مرحلة ثالثة سريرية دولية"، لاختبار فاعليته.

وتبين أن فاعلية لقاح "سبوتنيك-V" المؤلف من جرعتين تبلغ 91.6% في مكافحة كوفيد-19 بناء على نتائج التجارب التي روجعت ونشرتها مجلة لانسيت الطبية الدولية أوائل فبراير/شباط.

وتلقى نحو ألفَي شخص بالفعل اللقاح الذي يتألف من جرعة واحدة فقط من الجرعتين.

وعلى وجه العموم قال كوباتاييف إنه يتوقع أن يشارك 7000 في التجارب. ويمكن توقع ظهور النتائج المؤقتة لفاعلية "سبوتنيك لايت" في يونيو/حزيران.

وقالت موسكو إن لقاح "سبوتنيك-V" المؤلف من جرعتين سيظل هو الإصدار الرئيسي المستخدم في روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين إن 4.3 مليون روسي تلقوا جرعتَي اللقاح وإنه سيحصل على لقاح اليوم الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us