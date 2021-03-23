سياسة
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الخارجية التركية تستدعي سفير روسيا بسبب الهجمات بسوريا
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الروسي لدى أنقرة على خلفية الهجمات الأخيرة في سوريا، ونقلت الوزارة للسفير الروسي "مخاوف وقلق" تركيا إزاء تلك الهجمات.
الخارجية التركية تستدعي سفير روسيا بسبب الهجمات بسوريا
الخارجية التركية استدعت السفير الروسي بخصوص الهجمات الأخيرة في سوريا / AA
23 مارس 2021

كشفت مصادر دبلوماسية تركية الثلاثاء أن وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي لدى أنقرة ألكسي يرهوف بخصوص الهجمات الأخيرة في سوريا.

وأشارت المصادر في تصريحات لوكالة الأناضول إلى أن المباحثات التي جرت في الخارجية مع يرهوف الاثنين ركزت على الهجمات في سوريا.

ولفتت إلى أن الخارجية نقلت للسفير الروسي "مخاوف وقلق" تركيا إزاء تلك الهجمات.

وأوضحت المصادر أن اللقاء بحث أيضاً الهجوم على المستشفى في بلدة الأتارب بريف محافظة حلب السورية.

وفي 21 مارس/آذار الجاري، قتل مدني وأصيب اثنان آخران، جراء قصف شنه الطيران الروسي على مناطق مدنية في محافظة إدلب.

وكانت مقاتلات روسية شنت غارات على منطقة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وبلدة سرمدا في إدلب، إضافة إلى مناطق قرب طريق "إم فور".

وفي نفس اليوم استهدفت قوات النظام السوري والجماعات الإرهابية الداعمة له مستشفى في بلدة الأتارب ضمن منطقة "خفض التصعيد"، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم طفل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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