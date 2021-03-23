أحبطت الجمارك الماليزية تهريب أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، تحتوي على عقار "الأمفيتامين"، بلغ وزنها الإجمالي 16 طناً.

وأفاد المدير العام للجمارك الماليزية داتوك سيري الثلاثاء: "هذا أكبر نجاح لنا على الإطلاق إذ جرى العثور على المخدرات مخبأة داخل إطارات عربات، وكان من المفترض شحنها إلى دولة ثالثة في الشرق الأقصى".

وأضاف أن شحنة المخدرات جرى تخزينها في 3 حاويات بطول 12 متراً، ووصلت إلى الميناء من الشرق الأوسط في 15 مارس/آذار الجاري.

وشكر المسؤول الماليزي وزارة الداخلية السعودية على بلاغها الذي أدى إلى مصادرة هذه الكمية الضخمة من المخدرات.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الجمارك نفذت أي اعتقالات قال إنه لم تكن توجد أي اعتقالات حتى الآن.

ويجري التحقيق في القضية بموجب المادة "39 ب" من قانون المخدرات الخطرة الذي ينص على عقوبة الإعدام الإلزامية.