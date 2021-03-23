سياسة
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بمساعدة السعودية.. إحباط تهريب أكبر شحنة مخدرات بتاريخ ماليزيا
أحبطت الجمارك الماليزية تهريب أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، تحتوي على عقار "الأمفيتامين" بلغ وزنها الإجمالي 16 طناً.
بمساعدة السعودية.. إحباط تهريب أكبر شحنة مخدرات بتاريخ ماليزيا
 الجمارك الماليزية تحبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها / AP
23 مارس 2021

أحبطت الجمارك الماليزية تهريب أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، تحتوي على عقار "الأمفيتامين"، بلغ وزنها الإجمالي 16 طناً.

وأفاد المدير العام للجمارك الماليزية داتوك سيري الثلاثاء: "هذا أكبر نجاح لنا على الإطلاق إذ جرى العثور على المخدرات مخبأة داخل إطارات عربات، وكان من المفترض شحنها إلى دولة ثالثة في الشرق الأقصى".

وأضاف أن شحنة المخدرات جرى تخزينها في 3 حاويات بطول 12 متراً، ووصلت إلى الميناء من الشرق الأوسط في 15 مارس/آذار الجاري.

وشكر المسؤول الماليزي وزارة الداخلية السعودية على بلاغها الذي أدى إلى مصادرة هذه الكمية الضخمة من المخدرات.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الجمارك نفذت أي اعتقالات قال إنه لم تكن توجد أي اعتقالات حتى الآن.

ويجري التحقيق في القضية بموجب المادة "39 ب" من قانون المخدرات الخطرة الذي ينص على عقوبة الإعدام الإلزامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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