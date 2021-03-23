سياسة
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أنقرة وواشنطن.. دعوة للحل السياسي بسوريا وترحيب بالحكومة الليبية
بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا والعراق ومكافحة جائحة كورونا.
أنقرة وواشنطن.. دعوة للحل السياسي بسوريا وترحيب بالحكومة الليبية
قالن ناقش مع المسؤول الأمريكي ضرورة السعي للبناء المشترك لحل القضايا الخلافية بين البلدين مثل منظومة صواريخ "S-400" ومقاتلات "S-35" / AA
23 مارس 2021

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وسوليفان، حسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة، أوضح فيه أنهما تناولا العلاقات بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا والعراق ومكافحة جائحة كورونا.

وأضاف البيان أن قالن وسوليفان أكدا "أهمية تعزيز علاقات التحالف بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية".

وأكد الجانبان ضرورة السعي للبناء المشترك لحل القضايا الخلافية بين البلدين مثل منظومة صواريخ "S-400"، ومقاتلات "F-35".

من جانبه شدد قالن على أهمية مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله من دون أي تمييز، مثل تنظيمات "PYD/YPG/PKK" الإرهابية و"داعش" وكولن، لافتاً إلى "إصرار وحزم" تركيا في هذا الصدد.

وأكد الجانبان أهمية دعم مساعي الحل السياسي من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائم في سوريا وضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين.

كما رحب قالن وسوليفان بالتقدم الحاصل في سير العملية السياسية وضمان الاستقرار في ليبيا عقب حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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