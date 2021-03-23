أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظرائه بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أهمية مكافحة كل أشكال الإرهاب معاً.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر الثلاثاء غداة حضوره اجتماع وزراء خارجية "ناتو" في مقر الحلف ببروكسل.

وأضاف: "أكدنا أهمية تعزيز التضامن داخل الحلف، وأخذ الهواجس الأمنية لكل حليف على محمل الجد، ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله معاً".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تركيا حليف ذو قيمة للولايات المتحدة، وإن وجودها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يصبّ في مصلحة الجميع.

وأكّد في تصريحات بعد لقاء جمعه بأمين عامّ الحلف في أول زيارة رسمية له لمقره ببروكسل أن الناتو يمكنه أن يصبح أقوى بعد فترة من الخلافات الداخلية، مضيفاً أنه يتعين إبقاء تركيا في بؤرة العلاقات عبر الأطلسي.

وأضاف: "على الرغم من الخلافات العلنية مع أنقرة، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لهما مصلحة قوية في الحفاظ على ارتباط تركيا الوثيق بالتحالف"، وتابع: "تركيا حليف قديم ذو قيمة"، مشدداً على أن من مصلحة أنقرة أيضاً البقاء في الحلف.

في سياق آخر أكد جاوش أوغلو أن أنقرة ستواصل دعمها من أجل إرساء الاستقرار في ليبيا.

وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال إن تنظيم PKK/YPG يشكل تهديداً لكل من سوريا والعراق، وسنستمر في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية".

كما ذكر أن تركيا ستستضيف اجتماعاً رفيع المستوى من أجل عملية السلام الأفغانية.

وفي 12 مارس/آذار الجاري أعلن جاوش أوغلو أن تركيا تعمل لعقد اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان بمدينة إسطنبول في أبريل/نيسان المقبل، كما كشف عن اعتزام تركيا تعيين مبعوث خاص لشؤون أفغانستان.