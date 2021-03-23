سياسة
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حماس: صحة القيادي محمد الخضري المعتقل بالسعودية تدخل مرحلة الخطر
أكدت حركة حماس الفلسطينية أن تدهوراً كبيراً طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية محمد الخضري المُعتقل فيها منذ عام 2019.
حماس: صحة القيادي محمد الخضري المعتقل بالسعودية تدخل مرحلة الخطر
حركة حماس تقول إن الخضري معتقل من دون "أي تهمة أو ارتكاب أي جرم" / AA
23 مارس 2021

قالت حركة "حماس" الفلسطينية الثلاثاء إن تدهوراً كبيراً طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية محمد الخضري المُعتقل هناك منذ عام 2019.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة إن الخضري (83 عاماً) "يعاني أوضاعاً صحية صعبة داخل السجون السعودية، ودخل مرحلة الخطر".

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول: "الخضري يعاني بالأصل أمراضاً مزمنة، وهو كبير في السن، والأوضاع المعيشية داخل السجون فاقمت من وضعه الصحي"، وأوضح أن الخضري معتقل من دون "أي تهمة أو ارتكاب أي جرم".

واستكمل قائلاً: "كل ما فعله الدكتور (الخضري) هو دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب المشروع ضد الاحتلال".

ودعا الناطق باسم "حماس" السلطات السعودية إلى "الإفراج الفوري عن الخضري وكل المعتقلين".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في فبراير/شباط الماضي إن تدهوراً طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب "عدم إتاحة سُبل الرعاية الطبية الكاملة وأوضاع الاحتجاز السيئة".

وأوضحت المنظّمة أن "المحاكمة الجماعية التي خضع لها الخضري شابتها انتهاكات جسيمة للأصول القانونية، بما في ذلك عدم إتاحة سُبل الاتصال الكافية بمحامٍ طوال تلك الفترة".

وفي سبتمبر/أيلول 2019 أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين يحمل بعضهم الجنسية الأردنية من دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن القضية أي تعقيب أو توضيح حول الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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