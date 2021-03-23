سياسة
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فنلندا.. الاستخبارات تحذر من تصاعد التهديد الإرهابي لليمين المتطرف
أكد جهاز الأمن الداخلي الفنلندي الثلاثاء أن خطر إرهاب اليمين المتطرف قد ازداد، وأن تقييمه للتهديد الإرهابي سيبقى عند المستوى الثاني "المرتفع" على مقياس من أربع نقاط، مشيراً إلى أن 390 يخضعون للمراقبة من قبل الجهاز.
فنلندا.. الاستخبارات تحذر من تصاعد التهديد الإرهابي لليمين المتطرف
رئيس جهاز الأمن الداخلي الفنلندي قال إن أكبر تهديد لهجوم إرهابي في البلاد يمثله حالياً أفراد أو مجموعات صغيرة تدعم أيديولوجية اليمين المتطرف
23 مارس 2021

أبقى جهاز الأمن الداخلي الفنلندي الثلاثاء على تقييمه للتهديد الإرهابي عند المستوى الثاني "المرتفع" على مقياس من أربع نقاط، بينما أشار إلى أن خطر إرهاب اليمين المتطرف قد ازداد في الدولة الواقعة شمالي أوروبا.

وقال جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي المعروف اختصاراً باسم "سوبو" في مراجعته لعام 2020 إنه حدد عملاء اليمين المتطرف "الذين لديهم القدرة والدافع لشن هجوم إرهابي" في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 5.5 مليون نسمة.

وصرح مدير "سوبو" أنتتي بيلتاري في بيان بأن "أهداف مكافحة إرهاب اليمين المتطرف التي حددها سوبو مرتبطة عادة بالبيئة الدولية اليمينية المتطرفة على الإنترنت".

كما أوضح الجهاز أن "بعض المؤشرات على الاستعداد الملموس ظهرت أيضاً" لمثل هذه التهديدات الإرهابية لليمين المتطرف في فنلندا، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وأشار "سوبو" إلى أن أكبر تهديد لهجوم إرهابي في فنلندا يمثله حالياً أفراد أو مجموعات صغيرة تدعم أيديولوجية اليمين المتطرف أو ما سمّاه "الأصولية الإسلامية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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