أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لبحث عدد من الملفات.

وأكد الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي تأييد بلاده للاستقرار والتعاون شرقي المتوسط وبحر إيجة، حسب بيان الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان أن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سيساهم في توفير الاستقرار والرفاهية في المنطقة.

كما أعرب عن أمله في عقد القمة الثالثة بين الحكومتين التركية والإيطالية "في أقرب وقت مناسب" حسب ظروف جائحة كورونا.

وأشار إلى التزام تركيا السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، معرباً عن أمله في استمرار الوتيرة المتحققة مؤخراً في مجال الصناعات الدفاعية على وجه الخصوص.

وأكد أردوغان أن العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي تعتبر هدفاً استراتيجياً لتركيا، معبراً عن ثقته باستمرار الدعم الإيطالي لبلاده بهذا الشأن.

وأكد أردوغان تأييد تركيا للاستقرار والتعاون شرقي المتوسط وبحر إيجة، وتأسيس علاقة تعاون بين دولتين تتمتعان بالمساواة في قبرص.

وخلال اتصال مرئي مع ميركل ثمَّن الرئيس التركي إسهامات المستشارة الألمانية في تغليب لغة الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وبحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات بين تركيا وكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي فضلاً عن قضايا إقليمية.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن إسهامات ميركل "لعبت دوراً مهماً في تهيئة الأجواء الإيجابية لتغليب الحوار" في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.