نشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بيانات حول أعداد المواليد ومعدلات الخصوبة عام 2019، ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات أن 4 ملايين و170 ألف طفل ولدوا في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2019.

وحسب مكتب الإحصاء بلغ معدل الخصوبة الكلي في دول الاتحاد الأوروبي 1.53% خلال نفس العام.

ومن بين دول الاتحاد الأوروبي حققت فرنسا أعلى معدل خصوبة بواقع 1.86%، ثم رومانيا بنسبة 1.77%، و1.71% في التشيك وإيرلندا والسويد.

بالمقابل سجلت مالطا أدنى معدل خصوبة في عام 2019 بنسبة 1.14%، تلتها أسبانيا بنسبة 1.23% وإيطاليا بنسبة 1.27%.

كما بلغ معدل الخصوبة 1.54% في ألمانيا، و1.57% في هولندا، و1.58% في بلجيكا، و1.70% في الدنمارك، و1.34% في اليونان.

وبذلك تسجل معدلات الخصوبة في دول الاتحاد الأوروبي تراجعاً متواصلاً منذ عام 2016.