أظهرت نتائج عينات غير رسمية أعلنتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية تقدُّم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في نتائج انتخابات الكنيست، لكن من دون الحصول على أغلبية تُمكِّنه من تشكيل حكومة.

وقالت القناة "13" إن حزب الليكود حصل على 31 مقعداً، متقدماً على بقية الأحزاب، لكنه يفتقد الأغلبية المطلوبة.

وأضافت القناة أن معسكر نتنياهو (حزب الليكود وأحزاب يمينية متحالفة معه) حصل على 54 مقعداً (من أصل 120) فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعداً، في وقت حصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد.

أما القناة "12" فقالت إن معسكر نتنياهو حصل على 53 مقعداً، فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعداً، في وقت حصل حزب "يمينا" على 8 مقاعد.

في حين قالت القناة "11" إن معسكر نتنياهو حصل على 54 مقعداً، فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعداً، في وقت حصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد.

وحصلت القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على 8 مقاعد وفق القناتين "13" و"11"، فيما حصلت على 9 مقاعد وفق القناة "12".

أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، فلم تتمكن من تخطي نسبة الحسم حسب جميع المحطات، ويمثل هذا تراجعاً واضحاً للنواب العرب الذين مثلوا بـ15 نائباً في الكنيست السابق.

واستناداً إلى القناة الإسرائيلية "12" فإن توزيع مقاعد الأحزاب كان كما يلي:

الليكود 31 مقعداً، هناك مستقبل (المعارض) 18، القائمة المشتركة 9، شاس 9، يمينا 8، أزرق-أبيض 7، العمل 7، الصهيونية الدينية 7، يهودوت هتوراه 6، أمل جديد 6، إسرائيل بيتنا 6، ميرتس 6.