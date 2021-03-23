سياسة
2 دقيقة قراءة
نتائج غير رسمية: نتنياهو يتقدم بانتخابات الكنيست دون الحصول على أغلبية
أظهرت نتائج عينات غير رسمية أعلنتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية تقدُّم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، من دون الحصول على أغلبية تمكِّنه من تشكيل حكومة، فيما تظهر حصول القائمة المشتركة (عربية) على 8 مقاعد.
نتائج غير رسمية: نتنياهو يتقدم بانتخابات الكنيست دون الحصول على أغلبية
حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتقدم من دون الحصول على أغلبية تمكّنه من تشكيل حكومة / AP
23 مارس 2021

أظهرت نتائج عينات غير رسمية أعلنتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية تقدُّم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في نتائج انتخابات الكنيست، لكن من دون الحصول على أغلبية تُمكِّنه من تشكيل حكومة.

وقالت القناة "13" إن حزب الليكود حصل على 31 مقعداً، متقدماً على بقية الأحزاب، لكنه يفتقد الأغلبية المطلوبة.

وأضافت القناة أن معسكر نتنياهو (حزب الليكود وأحزاب يمينية متحالفة معه) حصل على 54 مقعداً (من أصل 120) فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعداً، في وقت حصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد.

أما القناة "12" فقالت إن معسكر نتنياهو حصل على 53 مقعداً، فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعداً، في وقت حصل حزب "يمينا" على 8 مقاعد.

في حين قالت القناة "11" إن معسكر نتنياهو حصل على 54 مقعداً، فيما حصل المعسكر المعارض على 59 مقعداً، في وقت حصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد.

وحصلت القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على 8 مقاعد وفق القناتين "13" و"11"، فيما حصلت على 9 مقاعد وفق القناة "12".

أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، فلم تتمكن من تخطي نسبة الحسم حسب جميع المحطات، ويمثل هذا تراجعاً واضحاً للنواب العرب الذين مثلوا بـ15 نائباً في الكنيست السابق.

واستناداً إلى القناة الإسرائيلية "12" فإن توزيع مقاعد الأحزاب كان كما يلي:

الليكود 31 مقعداً، هناك مستقبل (المعارض) 18، القائمة المشتركة 9، شاس 9، يمينا 8، أزرق-أبيض 7، العمل 7، الصهيونية الدينية 7، يهودوت هتوراه 6، أمل جديد 6، إسرائيل بيتنا 6، ميرتس 6.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us