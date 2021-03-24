سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 مارس/آذار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 مارس/آذار 2021
نتائج عينات غير رسمية أعلنتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية أظهرت تقدُّم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو  من دون الحصول على أغلبية تمكِّنه من تشكيل حكومة / Reuters
24 مارس 2021

أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يقول إن اجتماع وزراء خارجية الناتو أكد ضرورة التضامن معاً لمكافحة الإرهاب، ونتنياهو يتقدم بانتخابات الكنيست دون الحصول على أغلبية.

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جاوش أوغلو: وزراء خارجية ناتو يؤكدون أهمية مكافحة الإرهاب وسنواصل دعم ليبيا

قال وزير الخارجية التركي إنه أكّد ونظراؤه بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أهمية مكافحة كل أشكال الإرهاب معاً، وأشار إلى أن بلاده ستواصل دعم ليبيا من أجل إرساء الاستقرار فيها. [TRT عربي]

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تركيا حليف ذو قيمة للولايات المتحدة، وإن وجودها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يصبّ في مصلحة الجميع. مضيفاً أنه يتعين إبقاء تركيا في بؤرة العلاقات عبر الأطلسي. [TRT عربي]

نتائج غير رسمية: نتنياهو يتقدم بانتخابات الكنيست دون الحصول على أغلبية

أظهرت نتائج عينات غير رسمية أعلنتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية تقدُّم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، من دون الحصول على أغلبية تمكِّنه من تشكيل حكومة. [TRT عربي]

وحصلت القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على 8 مقاعد وفق القناتين "13" و"11"، فيما حصلت على 9 مقاعد وفق القناة "12". أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، فلم تتمكن من تخطي نسبة الحسم حسب جميع المحطات، ويمثل هذا تراجعاً واضحاً للنواب العرب الذين مثلوا بـ15 نائباً في الكنيست السابق. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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