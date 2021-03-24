قالت عائلة المتهم بتنفيذ هجوم كولورادو، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، في متجر” كينغ سوبرز” بمدينة بولدر إن منفذ الهجوم كان يعاني من مشاكل عقلية.

ولم تكشف الشرطة الكثير من المعلومات عن المتهم أحمد العليوي العيسى (21 عاماً)، وهو من منطقة أرفادا بولاية كولورادو ومن أصول سورية، إلا أن صفحته الخاصة على فيسبوك تكشف المزيد من المعلومات عن المشتبه به في إطلاق النار.

وقد جرى حذف الصفحة بعد وقت قصير من نشر اسم العيسى من قبل سلطات إنفاذ القانون، إلا أن بعض الصحف الأمريكية تمكنت من التقاط عدة صور عن الصفحة قبل ذلك.

وقد زعم العيسى في صفحته أنه من خريجي جامعة ”ميتروبوليتان ستيت دنفر” إلا أن إدارة الجامعة أفادت أن العيسى لم يكن أبداً من طلاب الجامعة.

وكشفت صفحته أن العيسى كان من محبي رياضة” الكيك بوكسنغ” والمصارعة، ووفقا لسيرته الذاتية، فقد حصل المتهم على عدة ميداليات مرتبطة بالمصارعة في أمريكا الشمالية.

وبحسب صفحة شقيقه الأكبر علي العيسى على فيسبوك، والتي حذفت ايضاً يوم الثلاثاء، فإن عائلته كانت في الأصل من الرقة بسوريا.

وأعربت عائلة العيسى، التي تعيش في كولورادو منذ 20 عاماً، عن أسفها على الضحايا، وكشفت أن السلطات فتشت منزل العائلة.

ووصف علي العيسى شقيقه المتهم بأنه مصاب بجنون العظمة وجنون الارتياب وكان يعادي المجتمع، ولكنه أكد بأنه لا دوافع سياسية للحادث.

وأشار إلى أن شقيقه قد تعرض كثيراً للتنمر في المدرسة الثانوية.

وأفادت السلطات أن المسلح الذي فتح النار على سوبر ماركت في بولدر اشترى البندقية، التي استخدمها، قبل أقل من أسبوع من إطلاق النار.