سياسة
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توقيف 10 من عناصر تنظيم PKK الإرهابي في فرنسا.. ما القصة؟
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي أن مداهمات جرت في أوساط عناصر تنظيم PKK الإرهابي في إطار تحقيق حول شبهات بارتباطهم بأنشطة إرهابية.
توقيف 10 من عناصر تنظيم PKK الإرهابي في فرنسا.. ما القصة؟
9 رجال وامرأة وُقِفوا وأودعوا الحبس في إطار تحقيق قضائي بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية إجرامية" و"تمويل شبكة إرهابية" / AA
24 مارس 2021

ألقت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، القبض على 10 من عناصر تنظيم PKK الإرهابي، في عملية أمنية بالعاصمة باريس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي أن مداهمات جرت في أوساط عناصر تنظيم PKK الإرهابي في إطار تحقيق حول شبهات بارتباطهم بأنشطة إرهابية.

وأوضح المصدر أن 9 رجال وامرأة وُقفوا ووُضعوا في الحبس في إطار تحقيق قضائي بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية إجرامية" و"تمويل شبكة إرهابية".

وتنظيم PKK الإرهابي مصنف منظمة إرهابية من قبل تركيا وكذلك العديد من الدول بما فيها فرنسا والولايات المتحدة.

وفي 21 شباط/فبراير 2020 وُجهت الى أربعة أشخاص تهمة تمويل الإرهاب في إطار تحقيق حول جمع تبرعات لتنظيم PKK الإرهابي في جنوب غرب فرنسا. ولم يتسن معرفة ما إذا كان التحقيق نفسه.

وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصادر قضائية أن هذه العملية جاءت بناءً على طلب من قاضي العاصمة باريس المعني بشؤون مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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