سياسة
2 دقيقة قراءة
بنسبة 1.88%.. تركيا تتفوق على دول الاتحاد الأوروبي بمعدل المواليد
تفوقت تركيا على بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 بمعدل مواليد بلغ 1.88% تلتها فرنسا بـ1.86، ثم رومانيا بـ1.77%، والتشيك وأيرلندا والسويد بـ1.71%.
بنسبة 1.88%.. تركيا تتفوق على دول الاتحاد الأوروبي بمعدل المواليد
تركيا تصبح البلد صاحب أعلى معدلات مواليد في العام 2019 مقارنة مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي / AA
24 مارس 2021

أصبحت تركيا البلد صاحب أعلى معدلات مواليد في العام 2019 مقارنة مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحسب معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الصادرة الثلاثاء، بخصوص معدلات المواليد في عام 2019 في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الدول المرشحة للعضوية.

ووفق معطيات المكتب، فقد شهد عام 2019 مولد 4 ملايين و170 طفلاً في بلدان الاتحاد الأوروبي، ليكون بذلك متوسط معدل المواليد بالنسبة لبلدان الاتحاد في ذلك العام 1.53%، وبالنسبة لمنطقة اليورو 1.52%.

وتفوقت تركيا على بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 بمعدل مواليد بلغ 1.88% تلتها فرنسا بـ1.86، ثم رومانيا بـ1.77%، والتشيك وأيرلندا والسويد بـ1.71%.

أما الدول صاحبة أقل معدل مواليد فتقدمتها مالطا بنسبة 1.14%، ثم إسبانيا بـ1.23%، وإيطاليا بـ1.27، وقبرص الرومية بـ1.33%.

وبلغ معدل المواليد بألمانيا 1.54%، وفي هولندا 1.57%، وبلجيكا 1.58%، والدنمارك 1.70%، أما في اليونان فسجل 1.34%.

ووفق هذه الأرقام يواصل معدل المواليد في بلدان الاتحاد الأوروبي انخفاضه المستمر منذ عام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us