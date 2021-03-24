سياسة
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ألمانيا تطلق سراح رجل بعد 58 عاماً في السجن.. ما قصته؟
أعلن القضاء الألماني بإطلاق سجين يبلغ 84 عاماً يقبع في السجن منذ 58 عاماً بعد إدانته بجريمة قتل مزدوجة، وأشارت وسائل إعلام إلى أن هذا الرجل أمضى محكومية بالسجن من بين الأطول في تاريخ ألمانيا.
ألمانيا تطلق سراح رجل بعد 58 عاماً في السجن.. ما قصته؟
المحكمة العليا في منطقة كارلسروهه تقرر إطلاق سجين يبلغ 84 عاماً يقبع في السجن منذ 58 عاماً بعد إدانته بجريمة قتل مزدوجة / AFP
24 مارس 2021

أمر القضاء الألماني بإطلاق سراح سجين يبلغ 84 عاماً يقبع في السجن منذ 58 عاماً بعد إدانته بجريمة قتل مزدوجة، على ما أعلنت المحكمة العليا في منطقة كارلسروهه الثلاثاء.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن هذا الرجل أمضى محكومية بالسجن من بين الأطول في تاريخ ألمانيا.

وكانت محكمة في برلين قد أدانت في 30 مايو/أيار 1963 الرجل البالغ حينها 25 عاماً بتهمة مهاجمة زوجين في سيارتهما وقتلهما.

ورفض القضاء الألماني مرات عدة في السابق طلبات تقدم بها المحكوم بالسجن مدى الحياة لإطلاق سراحه، آخرها في مايو/أيار 2020.

وقدمت محاميته حينها التماساً بهذا الصدد.

ولم يُعلن عن تاريخ إطلاق سراح الرجل الثمانيني المسجون منذ فترة تقسيم ألمانيا إلى جمهوريتين منفصلتين في الغرب والشرق.

وتبلغ عقوبة السجن القصوى في ألمانيا 15 عاماً، غير أن القضاء يمكن أن يحرم محكوماً من إمكان المطالبة بإطلاق سراح مشروط بعد انقضاء 15 عاماً في حال كانت جريمته ترتدي "خطورة خاصة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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