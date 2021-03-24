أكد وزيرا الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، والأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية علاقات التحالف بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن اللقاء بين الوزيرين جرى وسط أجواء إيجابية، مشيراً إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأضافت المصادر أن الوزيرين أكدا على أهمية علاقات التحالف بين البلدين في اللقاء المباشر الأول لهما منذ تولي بلينكن منصبه في 26 يناير/كانون ثاني 2021.

وأعرب الوزير الأمريكي عن شكره لتركيا على عزمها استضافة اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان بمدينة إسطنبول.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول سوريا وليبيا وشرقي المتوسط ومنظومة الصواريخ الروسية S-400، إضافة إلى تجديد جاوش أوغلو دعوته للولايات المتحدة بخصوص المنظمات الإرهابية مثل PKK وكلون.

والثلاثاء، بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو"، اجتماعهم المباشر الأول بمقر الحلف في بروكسل.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول وجها لوجه لوزراء خارجية الحلف بعد نحو عام من اللقاءات عبر "فيديو كونفرنس"، بسبب انتشار جائحة كورونا.