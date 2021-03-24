يختبر موقع يوتيوب تقنية جديدة ستسمح للمستخدمين بتحديد المنتجات التي تظهر في الفيديو والبحث عن المحتوى ذي الصلة على الموقع.

وسيكتشف يوتيوب العناصر المعروضة في مقاطع الفيديو، وينشئ قائمة بالمنتجات ذات الصلة لشرائها. وستظهر الاقتراحات آلياً خلال مرور المشاهدين على المنصة.

ويجري اختبار الميزة حالياً على بعض المستخدمين في الولايات المتحدة فقط، لكن الخبراء يقولون إنها يمكن أن تحدث تغييراً "ضخماً" في صناعة الإعلان.

وقال يوتيوب "نحن نختبر ميزة جديدة تعرض قائمة بالمنتجات التي جرى اكتشافها في بعض مقاطع الفيديو، فضلاً عن المنتجات ذات الصلة"، وفق شبكة BBC البريطانية.

والهدف هو مساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من مقاطع الفيديو والمعلومات حول هذه المنتجات على يوتيوب.

ومع فيديو "أفضل 10 هواتف ذكية في 2020"، على سبيل المثال، "سيرى بعض المشاهدين رمزاً على الفيديو، بالإضافة إلى مزيد من المعلومات أدناه، مع إدراج أنواع الهواتف التي يتضمنها الفيديو".

وأضاف يوتيوب "من هناك، يمكن للمشاهدين استكشاف صفحة كل منتج للاطلاع على مزيد من المعلومات ومقاطع فيديو ذات الصلة، وخيارات الشراء للمنتج".

وبدأ يوتيوب في اختبار ميزة المنتجات في هذا الفيديو في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وسيوصي الاكتشاف الآلي أيضاً بمقاطع فيديو لصناع محتوى آخرين على النظام الأساسي الذي يعرض المنتجات.

وإذا بدأ هذا، فمن المحتمل أن يشير إلى نهاية الإعلانات التقليدية كما نعرفها.