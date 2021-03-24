اعتمد مجلس الدوما الروسي في القراءة الثالثة مشروع قانون لتنفيذ تعديلات دستورية تمنح من بين تفاصيلها، الحق للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، في الترشح من جديد مرتين لمنصب الرئيس.

وحسب موقع روسيا اليوم، فإنه وفقاً للأحكام الجديدة في الدستور الروسي يجري تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن خلالها لشخص واحد تولي منصب رئيس الاتحاد الروسي على رئيس الدولة الحالي من دون حساب فتراته الرئاسية السابقة، وبالتالي، فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين".

تنص الوثيقة على أن المواطن الروسي الذي يبلغ من العمر 35 عاماً على الأقل، والذي أقام بشكل دائم في روسيا لمدة 25 عاماً على الأقل، ولم يكن لديه من قبل جنسية أو تصريح إقامة لدولة أخرى، يمكن أن يكون رئيساً منتخباً للبلاد. ولا ينطبق هذا الحكم على الروس "الذين كانوا يحملون في السابق جنسية الدولة التي جرى تبنيها أو اعتماد قسم منها في الاتحاد الروسي وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي".

ويشار إلى أن بوتين يتولى رئاسة روسيا منذ عام 2000 باستثناء فترة أربع سنوات بين عامي 2008و2012 تولى فيها رئاسة الوزراء. ليعود مجدداً رئيساً حتى اليوم. وبموجب التعديل الجديد، سيتمكن بوتين نظرياً من حكم روسيا إلى ما بعد 2030.