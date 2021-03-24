قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده لديها "بعض الخلافات مع واشنطن ولكننا نتفق في نقاط كثيرة"، مؤكداً أن "تركيا اشترت منظومة S-400 ولا رجعة عن قرارها".

جاء ذلك عقب لقاء جاوش أوغلو نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح جاوش أوغلو أن اللقاء ناقش "عدم التزام الجانب الأمريكي عدداً من الاتفاقيات المبرمة مع أنقرة"، وقال إن "سوريا والعراق وليبيا كانت كلها ملفات حاضرة على طاولة الحوار مع وزير الخارجية الأمريكي".

ولفت الوزير التركي إلى أن أنقرة تُسهم في مسار السلام بأفغانستان، قائلاً: "نعمل على عقد اجتماع من أجل السلام بأفغانستان في أبريل/نيسان المقبل".

وفيما يخص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال جاوش أوغلو: "نريد من الاتحاد الأوروبي تحديث اتفاقية الهجرة بما يتماشى مع وضع تركيا الراهن... ونريد من الاتحاد الأوروبي خريطة طريق توضح مسار علاقاته معنا".

وأكد أن بلاده تريد "توزيعاً عادلاً لكل ثروات منطقة شرق المتوسط"، مشيراً إلى أن أنقرة "لم تتلقَّ أي رد من الاتحاد الأوروبي بشأن توزيع ثروات شرق المتوسط".

وبخصوص قبرص قال جاوش أوغلو: "نطالب الاتحاد الأوروبي برؤية بنّاءة بشأن قضية قبرص"، مؤكداً أن "الموقف التركي ثابت وواضح بشأن الحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك".

وأعرب الوزير الأمريكي عن شكره لتركيا على عزمها استضافة اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان بمدينة إسطنبول.

وقال في تغريدة: "أتطلع إلى استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في الناتو بشأن مكافحة الإرهاب"، وأكد دعمه للمحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان.