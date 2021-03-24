ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية كشفت عن طريق الخطأ خرائط لمواقع عسكرية سرية تابعة للجيش.

وحسب الصحيفة فإن الخطأ الأمني جاء في أعقاب نشر خرائط لمختبرات خاصة لاختبارات فحص فيروس كورونا، التي تضم مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخرائط المذكورة تضمنت أيضاً "قواعد استخباراتية وعسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي"، وتُبيّن المواقع التفصيلية للمعسكرات وحدودها والرموز العسكرية التي تطلق عليها.

وحاولت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تدارك الموقف، فسعت لإزالة الخارطة بعدما تنبهت إلى هذا الخطأ، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه جرى استبدال الخارطة بخرائط لا تحتوي على أي معلومات سرية.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن نشر خرائط مشابهة عن طريق الخطأ، كما حظر ألعاب فيديو من ضمنها "بوكيمون" بعد أن تبين أنها قد تكشف بعض المواقع.