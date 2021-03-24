سياسة
2 دقيقة قراءة
عن طريق الخطأ.. الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة تكشف مواقع عسكرية سرية
كشفت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن طريق الخطأ مواقع عسكرية سرية تابعة للجيش الإسرائيلي بعد نشر خرائط بشكل غير مقصود، وقال الجيش إنه أزال الخرائط واستبدل بها أخرى لا تحتوي على معلومات خاصة.
عن طريق الخطأ.. الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة تكشف مواقع عسكرية سرية
الخرائط كشفت مواقع عسكرية سرية
24 مارس 2021

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية كشفت عن طريق الخطأ خرائط لمواقع عسكرية سرية تابعة للجيش.

وحسب الصحيفة فإن الخطأ الأمني جاء في أعقاب نشر خرائط لمختبرات خاصة لاختبارات فحص فيروس كورونا، التي تضم مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخرائط المذكورة تضمنت أيضاً "قواعد استخباراتية وعسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي"، وتُبيّن المواقع التفصيلية للمعسكرات وحدودها والرموز العسكرية التي تطلق عليها.

وحاولت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تدارك الموقف، فسعت لإزالة الخارطة بعدما تنبهت إلى هذا الخطأ، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه جرى استبدال الخارطة بخرائط لا تحتوي على أي معلومات سرية.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن نشر خرائط مشابهة عن طريق الخطأ، كما حظر ألعاب فيديو من ضمنها "بوكيمون" بعد أن تبين أنها قد تكشف بعض المواقع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us