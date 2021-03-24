سياسة
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هبط إلى زفافه بمروحية.. أردني يدخل السجن يوم عرسه لمخالفة قيود كورونا‎
أصدرت محكمة بمحافظة الزرقاء الأردنية حكماً بحبس مواطن أردني 6 أشهر، لمخالفته إجراءات الوقاية من كورونا مطلع الشهر الجاري، بعد أن دعا 300 شخص لحفل زفافه.
هبط إلى زفافه بمروحية.. أردني يدخل السجن يوم عرسه لمخالفة قيود كورونا‎
تنص أوامر الدفاع الأردنية المتعلقة بإجراءات كورونا على منع تجمُّع أكثر من 20 شخصاً في مكان واحد / AA
24 مارس 2021

بدل أن يقضي عريس أردني شهر العسل إلى جانب عروسه، أصدرت محكمة في محافظة الزرقاء الأربعاء حكماً بحبسه 6 أشهر، لمخالفته إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مطلع الشهر الجاري.

وكان العريس الذي لم يفصَح عن هويته، دعا مطلع مارس/آذار 300 شخص إلى حفل زفافه في منطقة بيريبن بالزرقاء (شمال غرب)، في وقت يمنع فيه تجمع أكثر من 20 شخصاً في مكان واحد.

وأراد العريس المنتشي بزفافه أن يختار لزوجة المستقبل طقوساً احتفالية خاصة، فهبط إلى مكان الحفل بطائرة مروحية، لكنه غادره برفقة دورية تابعة لقوات الأمن.

وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً على صاحب المزرعة التي أقيم فيها الحفل، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليهما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية من دون أن توضح قيمتها.

وتنص أوامر الدفاع الأردنية المتعلقة بإجراءات كورونا على منع تجمع أكثر من 20 شخص في مكان واحد.

وسجل الأردن حتى مساء الثلاثاء 553 ألفاً و727 إصابة بكورونا، منها 6077 وفاة، و447 ألفاً و888 حالة تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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