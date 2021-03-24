كشف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عن اتفاقه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على عقد اجتماع شامل بين البلدين، من دون تحديد موعده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاوش أوغلو الأربعاء للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل.

ووصف الوزير التركي لقاءه نظيره الأمريكي على هامش اجتماع "الناتو" بـ"البنّاء"، مبيناً أنهما بحثا العديد من القضايا بشفافية ووضوح.

وأشار إلى وجود خلافات بين البلدين في بعض القضايا، مبيناً أن الدعم الأمريكي لتنظيم PKK/YPD الإرهابي ووجود زعيم تنظيم "كولن" على الأراضي الأمريكية يؤثر سلباً على علاقات أنقرة وواشنطن.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه جدد لنظيره الأمريكي مطالب أنقرة المتعلقة بالملفات الخلافية.

وفيما يخص منظومة S-400 الروسية قال جاوش أوغلو إنه أوضح لبلينكن أن صفقة شراء المنظومة الدفاعية جرت وانتهى الأمر، لافتاً إلى إمكانية تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بهذا الخصوص.

وأضاف أن تركيا لديها موقف إيجابي لتأمين حاجتها من المنظومات الجوية مستقبلاً من حلفائها.

وتابع: "اتفقنا مع وزير الخارجية الأمريكي على عقد اجتماع شامل النطاق في تركيا أو في الولايات المتحدة"، من دون ذكر تفاصيل أكثر عن الاجتماع وتوقيته.

وفي وقت سابق من الأربعاء التقى وزير الخارجية التركي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد جاوش أوغلو بأن الإدارة الأمريكية السابقة لم تنظر بإيجابية إلى المقترح التركي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لحل الخلافات المتعلقة بشراء أنقرة منظومة S-400.

وأضاف أن الإدارة الحالية أيضاً لا تنظر بإيجابية إلى فكرة تشكيل المجموعة المذكورة التي قال إنها ستكون تقنية وبمشاركة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكد ضرورة وضع خارطة طريق بشأن العلاقات التركية-الأمريكية.

وفي سياق آخر قال جاوش أوغلو إن واشنطن لم تفعل ما عليها فيما اتُّفق عليه بشأن خارطة طريق منبج السورية والاتفاق الآخر الذي جرى التوصل إليه مع أنقرة في أعقاب عملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا.

وأوضح الوزير التركي أن من بين المواضيع التي ناقشها مع نظيره الأمريكي الاستقرار في العراق ودعم الحكومة الجديدة في ليبيا، إضافة إلى عملية السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.