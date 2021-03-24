سياسة
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ملكة جمال تركيا السابقة ضمن هيئة القرار والتنفيذ  لحزب العدالة والتنمية
اختيرت ملكة جمال تركيا السابقة سيدا صاريباش ضمن هيئة القرار والتنفيذ المركزي المكونة من 75 شخصاً.
ملكة جمال تركيا السابقة ضمن هيئة القرار والتنفيذ  لحزب العدالة والتنمية
سيدا صاريباش صارت ضمن هيئة القرار والتنفيذ المركزي المكونة من 75 شخصاً / AA
24 مارس 2021

أعلن حزب العدالة والتنمية التركي الأربعاء عن أسماء هيئة القرار والتنفيذ المركزي المكونة من 75 شخصاً، وتضمنت الفائزة بمسابقة ملكة جمال تركيا لعام 2006 سيدا صاريباش.

جاء ذلك ضمن المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية الذي جرى الأربعاء بالعاصمة أنقرة.

وسيدا صاريباش متزوجة من رجل الأعمال سادات صاريباش وهي أم لطفلين، وعملت في عرض الأزياء لمدة، كما حصلت على لقب ملكة جمال تركيا عام 2006.

ثم بدأت صاريباش عملها السياسي عام 2009 بفرع الشباب لحزب العدالة والتنمية، واختيرت رئيسة للفرع النسائي للحزب في مدينة آيدن عام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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