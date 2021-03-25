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تركيا ترفض اتهامات ماكرون لها بالتدخل بالانتخابات المقبلة، وجاوش أوغلو يقول إن لدى بلاده خلافات واتفاقات مع واشنطن "ولن نتراجع عن شراء S-400"

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"تصريحات خطيرة".. أنقرة ترفض اتهامات ماكرون لها بالتدخل بالانتخابات المقبلة

رفضت الخارجية التركية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم فيها أنقرة بالسعي للتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في بلاده. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان صادر الأربعاء عن المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي قال فيه إن تصريحات ماكرون جاءت متناقضة مع علاقات الصداقة والتحالف القائمة بين تركيا وفرنسا، مؤكداً رفض هذه الاتهامات. [TRT عربي]

وخلال فيلم وثائقي بثّته قناة "فرانس 5" ضمن برنامج "سي-دان لير" حذّر ماكرون مما سمَّاه "محاولات تدخُّل" من جانب تركيا بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي ستجرى في 2022. [TRT عربي]

واعتبر أقصوي أن تصريحات ماكرون، أدلِي بها عن قصد بهذا الشكل، قبيل قمة مرتقبة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي. [TRT عربي]

وشدد على أن تركيا ستبقى فاعلة سواء في سياساتها الإقليمية أو في علاقاتها مع القارة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وستواصل تقديم أكبر المساهمات في هذا المجال. [TRT عربي]

ووصف أقصوي تصريحات ماكرون بسعي تركيا للتدخل في الانتخابات القادمة في فرنسا، بـ"الخطيرة"، مبيناً أنها تتسبب في إقصاء المجتمعات ذات الأصول الأجنبية في البلاد. [TRT عربي]

وأكد أن تركيا ليست لديها أية أجندة في فرنسا سوى تأمين رخاء الجالية التركية هناك واستقرارها وانسجامها، البالغ عددها قرابة 800 ألف نسمة. [TRT عربي]

جاوش أوغلو: لدينا خلافات واتفاقات مع واشنطن ولن نتراجع عن شراء S-400

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده لديها "بعض الخلافات مع واشنطن ولكننا نتفق في نقاط كثيرة"، مؤكداً أن "تركيا اشترت منظومة S-400 ولا رجعة عن قرارها". [TRT عربي]

جاء ذلك عقب لقاء جاوش أوغلو نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل. [TRT عربي]

وأوضح جاوش أوغلو أن اللقاء ناقش "عدم التزام الجانب الأمريكي عدداً من الاتفاقيات المبرمة مع أنقرة"، وقال إن "سوريا والعراق وليبيا كانت كلها ملفات حاضرة على طاولة الحوار مع وزير الخارجية الأمريكي". [TRT عربي]