سياسة
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ألمانيا ترفض منح اللجوء للسوريين المتخلفين عن التجنيد الإلزامي.. ما القصة؟
قضت محكمة ألمانية في قضية طالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعاءه مرة ثانية بعدم جواز منح اللجوء مبررة حكمها بأن النظام السوري لم يعد يعاقب المتخلفين عن التجنيد.
ألمانيا ترفض منح اللجوء للسوريين المتخلفين عن التجنيد الإلزامي.. ما القصة؟
شددت المحكمة على أنّ الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام / AA
25 مارس 2021

قضت محكمة ألمانية، مطلع الأسبوع الجاري، بعدم جواز منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي في سوريا، مبررة حكمها بأن "النظام السوري لم يعد يعاقبهم"، معتبرة أنّ ذلك "لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء".

ورفضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية، علماً أنه كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ.

وشددت المحكمة على أنّ "الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء".

وقد بررت المحكمة قرارها الذي خالف كل ما سبق بأنّ "الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".

ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، والتي تحدثت فيه عن "افتراض قوي" بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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