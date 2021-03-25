اقتحم شخص مجهول صباح اليوم الخميس، طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) وهدّد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها عليه.

وقال مصدر في المطار لموقع صحراء ميديا المحلي: "حتى الآن لم نعرف مطالب هذا الشخص ولم نحدد هويته".

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تعرضت للاقتحام، من نوعية «آمبرايير»، تابعة لشركة "الموريتانية للطيران"، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي وخالية من أي ركاب.

فيما أفاد موقع "الرؤية" الموريتاني بأن مجهولاً استولى على إحدى طائرات "الموريتانية للطيران" التي كانت رابضة في مطار نواكشوط وليس بها ركاب، ويطلب الإذن بالمغادرة.