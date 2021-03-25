سياسة
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شخص مجهول يهدّد بتفجير طائرة في مطار نواكشوط الدولي
قالت وسائل إعلام محلية موريتانية، إن شخصاً مجهولاً اقتحم إحدى الطائرات الرابضة في مطار نواكشط الدولي، ويهدّد بتفجير الطائرة، ويطالب بالسماح له بالطيران.
شخص مجهول يهدّد بتفجير طائرة في مطار نواكشوط الدولي
موريتانيا
25 مارس 2021

اقتحم شخص مجهول صباح اليوم الخميس، طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) وهدّد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها عليه.

وقال مصدر في المطار لموقع صحراء ميديا المحلي: "حتى الآن لم نعرف مطالب هذا الشخص ولم نحدد هويته".

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تعرضت للاقتحام، من نوعية «آمبرايير»، تابعة لشركة "الموريتانية للطيران"، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي وخالية من أي ركاب.

فيما أفاد موقع "الرؤية" الموريتاني بأن مجهولاً استولى على إحدى طائرات "الموريتانية للطيران" التي كانت رابضة في مطار نواكشوط وليس بها ركاب، ويطلب الإذن بالمغادرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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