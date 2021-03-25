سياسة
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جاوش أوغلو: تركيا ترغب في شراكة استراتيجية شاملة مع الصين
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ترغب في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معرباً عن ترحيبه بزيارة (محتملة) للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى تركيا.
جاوش أوغلو: تركيا ترغب في شراكة استراتيجية شاملة مع الصين
التقى جاوش أوغلو، نظيره الصيني وانغ يي، في العاصمة أنقرة، وعقدا اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى الوفود في مبنى وزارة الخارجية التركية  / AFP
25 مارس 2021

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، عن رغبة بلاده في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

والتقى جاوش أوغلو، نظيره الصيني وانغ يي، في العاصمة أنقرة، وعقدا اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى الوفود في مبنى وزارة الخارجية التركية.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب جاوش أوغلو عن ترحيبه بزيارة (محتملة) للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى تركيا.

وأضاف أن اجتماع آلية التشاور لوزيري خارجية البلدين سيعقد بشكل شامل في وقت لاحق، دون تحديد موعد.

ولاحقاً تجول جاوش أوغلو ووانغ في متحف صور يعكس التعاون التركي الصيني في مجال اللقاحات ضد فيروس كورونا.

والأربعاء، بدأ وانغ يي زيارته إلى تركيا، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال زيارته التي تختتم الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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