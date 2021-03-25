أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، عن رغبة بلاده في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

والتقى جاوش أوغلو، نظيره الصيني وانغ يي، في العاصمة أنقرة، وعقدا اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى الوفود في مبنى وزارة الخارجية التركية.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب جاوش أوغلو عن ترحيبه بزيارة (محتملة) للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى تركيا.

وأضاف أن اجتماع آلية التشاور لوزيري خارجية البلدين سيعقد بشكل شامل في وقت لاحق، دون تحديد موعد.

ولاحقاً تجول جاوش أوغلو ووانغ في متحف صور يعكس التعاون التركي الصيني في مجال اللقاحات ضد فيروس كورونا.

والأربعاء، بدأ وانغ يي زيارته إلى تركيا، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال زيارته التي تختتم الجمعة.