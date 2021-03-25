توفي اليوم الخميس عمر البرغوثي (67 عاماً) أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان صحفي: "توفي المناضل عمر البرغوثي (أبو عاصف) الأسير السابق ووالد الشهيد صالح والأسير عاصم وشقيق عميد الأسرى نائل البرغوثي".

ويعد البرغوثي من قادة "حماس" في الضفة الغربية، ويسكن بلدة كوبر بمحافظة رام الله.

واعتقلت إسرائيل البرغوثي أول مرة عام 1978، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة مشاركته بقتل مستوطن إسرائيلي، لكنه خرج من السجن في صفقة تبادل للأسرى بين "الجبهة الشعبية-القيادة العامة" وإسرائيل عام 1985.

وتعرَّض البرغوثي للاعتقال عدة مرات وقضى ما مجموعه 28 عاماً في السجون الإسرائيلية، وكان آخر مرة اعتقل فيها في مارس/آذار 2020، وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما تعرَّض البرغوثي للاعتقال عام 2018، عقب تنفيذ نجليه "عاصم وصالح" عملية إطلاق نار على مستوطنين قرب رام الله.

وقتل الجيش الإسرائيلي نجله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2018، فيما اعتقل عاصم مطلع يناير/كانون الثاني 2019، وحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات.