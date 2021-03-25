نجح أطباء باستخراج دودة طولها 18 متراً من أمعاء شخص عمره 67 عاماً في تايلاند، في حادثة حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "ثيغر دوت كوم" يعتقد الأطباء أن الرجل تناول لحماً بقرياً غير مطهو.

وأشار الموقع إلى أنّ الرجل كان يشكو من ألم وانتفاخ في بطنه، وبعد التشخيص تمكن الأطباء من كشف السبب، إذ تبين أنه تناول طعاماً ملوثاً بالطور المعدي لدودة متطفلة تسمى "تينا ساجيناتا" مرتبطة بتناول لحم البقر غير المطهو.

وبعد استخراج الدودة بشكل متقطع نشر مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما، الدودة الشريطية على مشمع أحمر.

وقد بلغ طوله الدودة 18 متراً، في حدث هو الأول من نوعه تشهده تايلاند منذ 50 عاماً، وفق الموقع الإلكتروني.

ونصح أفراد عائلة الرجل المصاب بإجراء كشف للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.