وزعت جمعية "العون الإنساني الخيري" التركية نحو 723 ألف نسخة من القرآن لطلاب العلوم الشرعية في إفريقيا منذ عام 2017.

وأوضح علي عثمان أصلانجي ممثل الجمعية في ولاية إزمير غربي تركيا الخميس أنهم يحاولون أن يكونوا دائماً إلى جانب الشعوب المضطهدة في القارة الإفريقية.

وأضاف في حديثه للأناضول أن المسلمين في القارة السمراء يحتاجون إلى القرآن الكريم وأن الأطفال هناك يواصلون تعليمهم عبر الألواح الخشبية.

وأشار إلى أنهم قدموا 722 ألفاً و999 نسخة من القرآن، إضافة إلى 242 ألفاً و450 نسخة من سورة ياسين، منذ 2017.

وأوضح أن من بينها نحو 126 ألف نسخة جرى توزيعها في النيجر وبوركينا فاسو، مؤكداً مواصلتهم هذا العمل لجميع القرى في القارة الإفريقية بدعم المجتمع التركي.