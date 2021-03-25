سياسة
1 دقيقة قراءة
بتبرُّع من جمعية تركية.. نحو 723 ألف نسخة قرآن بإفريقيا
وزعت جمعية "العون الإنساني الخيري" التركية نحو 723 ألف نسخة من القرآن لطلاب العلوم الشرعية في إفريقيا منذ عام 2017.
بتبرُّع من جمعية تركية.. نحو 723 ألف نسخة قرآن بإفريقيا
جمعية تركية توزع نحو 723 ألف نسخة من القرآن في إفريقيا
25 مارس 2021

وزعت جمعية "العون الإنساني الخيري" التركية نحو 723 ألف نسخة من القرآن لطلاب العلوم الشرعية في إفريقيا منذ عام 2017.

وأوضح علي عثمان أصلانجي ممثل الجمعية في ولاية إزمير غربي تركيا الخميس أنهم يحاولون أن يكونوا دائماً إلى جانب الشعوب المضطهدة في القارة الإفريقية.

وأضاف في حديثه للأناضول أن المسلمين في القارة السمراء يحتاجون إلى القرآن الكريم وأن الأطفال هناك يواصلون تعليمهم عبر الألواح الخشبية.

وأشار إلى أنهم قدموا 722 ألفاً و999 نسخة من القرآن، إضافة إلى 242 ألفاً و450 نسخة من سورة ياسين، منذ 2017.

وأوضح أن من بينها نحو 126 ألف نسخة جرى توزيعها في النيجر وبوركينا فاسو، مؤكداً مواصلتهم هذا العمل لجميع القرى في القارة الإفريقية بدعم المجتمع التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us