سياسة
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مباحثات تركية-روسية حول خروقات النظام السوري
بحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الروسي خروقات قوات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.
مباحثات تركية-روسية حول خروقات النظام السوري
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار / AA
25 مارس 2021

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس مع نظيره الروسي سيرغي شويغو خروقات قوات النظام السوري بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأكد أقار أنه اتفق مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي على اتخاذ إجراءات متبادلة بخصوص انتهاكات قوات النظام.

وخلال تصريحات للصحفيين في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة قال أقار إن مباحثاته مع شويغو كانت بنَّاءة.

وأشار إلى أن الجيش التركي لديه أنشطة متنوعة في الشمال السوري، جرى تحديد إطارها بمذكرات تفاهم أُبرمت مع الأطراف المعنية.

وأوضح أن الأطراف المعنية تواصل أنشطتها من خلال التزام مذكرات التفاهم المتعلقة بوقف إطلاق النار بالمنطقة.

وشدّد أقار على أن القوات التركية تردّ بالشكل اللازم على كل هجوم أو تحرش يحصل في المنطقة من دون أي تهاون.

وأعلن وزير الدفاع تحييد أكثر من 200 إرهابي في شمال سوريا وشمال العراق منذ مطلع مارس/آذار الجاري، نتيجة الرد على الهجمات.

ولفت إلى أهمية الاستمرار في مراعاة مذكرات التفاهم وهو ما تجري الإشارة إليه في المحادثات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وأكّد أن الهدف هو ضمان ديمومة وقف إطلاق النار في المنطقة وإحلال السلام في أقرب وقت ممكن.

وردّاً على سؤال عن موقف نظيره الروسي حيال اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات، قال أقار: "سيتخذونها".

وأردف: "تجب السيطرة على الجماعات الإرهابية في أسرع وقت وتفعيل بعض التدابير ضدها، وقد اتفقنا على التعاون في هذا الصدد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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