بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الجيش الإسرائيلي أن لديه قدرة على لجم "التوسع الإيراني" وحتى محو برنامجها النووي بشكل كامل، أعلن في تل أبيب أن سفينة تملكها شركة إسرائيلية تعرضت لإصابة بصاروخ إيراني في بحر العرب أثناء إبحارها من الهند إلى تنزانيا.

الخبر المذكور كان أوّل من كشفه قناة 12 العبرية الخاصة التي أشارت إلى أنّ السفينة التي كانت تبحر من تنزانيا إلى الهند تعرضت لأضرار لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها.

وأشارت إلى أن السفينة مملوكة لشركة (XT Management) ومقرها ميناء حيفا.

وفي أوّل تعليق رسمي قالت متحدثة في وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة رويترز إنهم يفحصون التقرير.

ولم تكن هذه المرّة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل إيران بشكل مباشر بمسؤوليتها عن قصف سفينة تملكها تل أبيب، إذ حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الشهر الماضي المسؤولية عن انفجار وقع على سفينة إسرائيلية في خليج عُمان.

وتعرضت السفينة التي تحمل اسم (MV Helios Ray)، وهي ناقلة سيارات، مساء 25 فبراير/شباط لانفجار.

وقال مسؤول أمريكي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبَي جسم السفينة، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن ألغاماً لاصقة استُخدمت في الهجوم.

يقول المحلل العسكري لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإسرائيلي روعي شارون إن "ما جرى في بحر العرب صباح الخميس كما يظهر هو ضربة إيرانية موجهة إلى سفينة إسرائيلية".

ويشير إلى أنّه "في حال تأكد الموضوع فإن الأمر لن يكون مجرد حادث عرضي لمرة واحدة إذ باتت الهجمات الإيرانية على سفن إسرائيلية منظمة".

ويرى أن "إيران تحاول الانتقام من إسرائيل بسبب ما تنسبه إليها من عمليات ضد أهداف إيرانية، وكذلك اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة"، مشيراً إلى أن الأحداث قد تمضي إلى مشهد أشد ضراوة في المستقبل القريب.

ويوضح أن "إيران لا تستهدف أهدافاً عسكرية إسرائيلية بل تستهدف أهدافاً مدنية بشكل واضح، ما قد يدفع إسرائيل إلى الرد واتخاذ خطوات أكثر وضوحاً تجاه إيران".

من جانبه قال المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي إن "إيران لديها هدف واحد في هذه الأثناء وهو خلق المزيد من التوتر في الخليج وبخاصة مع إسرائيل".

ويرى أن "طهران تتخذ هذه الخطوات من منطلقات عدّة، منها السعي للانتقام من إسرائيل وتشكيل قوة ردع ضدها كي لا تستهدف سفناً إيرانية، ثمّ التسبب في رفع سعر النفط عالمياً من خلال تشكيل خطر على حاويات النفط في البحار، وكذلك الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة".

ويضيف بن يشاي: "إيران تنفذ هذه الهجمات في البحار القريبة منها، هناك من السهل عليها أكثر أن تعمل بسلاسة وتفوق عسكرياً، ويمكنها أيضاً استخدام وكلائها في اليمن من أجل هذه الغايات".

تقول صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إيران تعد أكبر التحديات أمام الحكومة الإسرائيلية القادمة".

وتشير إلى أن الجيش سبق أن استحدث وحدة خاصة معنية فقط بالشأن الإيراني يرأسها طال كيلمان الذي يعد أحد أكثر الضباط كفاءة بالجيش.

يقول كيلمان إن "إيران تعد تحدياً أكثر من مجرد تحدٍّ عسكري بالنسبة إلى إسرائيل وأمنها القومي بخاصة أنها تسعى لأن تكون قوة إقليمية يقف على رأسها نظام متطرف هدفه إبادة دولة إسرائيل".

ويضيف: "لدى إسرائيل إمكانيات لمحو البرنامج النووي الإيراني، حالياً لا نزال نقول إننا لا نريد أن نفعل قوتنا العسكرية بل نسعى إلى وضع حلول أخرى ربما دبلوماسية، وباعتقادي فإن هذه الحلول قد تنجح يوماً ما".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جهات مطلعة قولها إنّ "إسرائيل تقدر أن الهجوم الإيراني على السفينة متعمد، محذِّرة من أن الهجوم يعني أن إيران تنوي مهاجمة المزيد من السفن الإسرائيلية.

وفي 12 مارس/آذار الماضي نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحقيقاً جاء فيه أن إسرائيل استهدفت منذ 2019 ما لا يقلّ عن 12 سفينة متجّهة إلى سوريا تنقل في الغالب نفطاً إيرانياً وأسلحة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الكشف بهذا الوضوح عن ضلوع إسرائيل في هذه التحركات، بينما تحدث مسؤولون إيرانيون سابقاً عن الاشتباه بـ"تورط إسرائيلي" في شن هجمات على سفن تتبع طهران، حسب المصدر نفسه.