سياسة
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أثار غضب أولياء أمور.. معلم ببريطانيا يعرض كاريكاتوراً مسيئاً إلى النبي
عرض معلم في بريطانيا صوراً كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما أثار غضب أولياء أمور التلاميذ الذين تظاهروا الخميس أمام المدرسة.
أثار غضب أولياء أمور.. معلم ببريطانيا يعرض كاريكاتوراً مسيئاً إلى النبي
بعد إبلاغ الطلاب أهاليهم بالأمر تظاهر أولياء الأمور أمام المدرسة، مطالبين المعلم بالاستقالة - صور أرشيفية / Getty Images
25 مارس 2021

عرض معلم في بريطانيا صوراً كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما أثار غضب أولياء أمور التلاميذ الذين تظاهروا الخميس أمام المدرسة.

وأقدم معلم في مدرسة "باتلي" بمقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا على عرض صور مسيئة إلى نبي الإسلام خلال إحدى حصص التربية الدينية.

وبعد إبلاغ الطلاب أهاليهم بالأمر تظاهر أولياء الأمور أمام المدرسة، مطالبين المعلم بالاستقالة.

وفي تصريحات أدلى بها قال أحد المتظاهرين ويدعى إمام محمد أمين باندور: "أصابتنا الدهشة جراء ما حدث في المدرسة، إنه أمر غير مقبول إطلاقاً".

وأوضح أنهم طالبوا بفتح تحقيق، مؤكداً أنهم سيعملون مع المدرسة لمنع وقوع أحداث مماثلة مستقبلاً.

من جهته اعتذر مدير المدرسة غاري كيبل في رسالة بعثها عبر البريد الإلكتروني لأولياء الأمور بشأن "مصادر غير لائقة" استخدمت في الحصة الدرسية.

وأفاد بأن الرسوم الكاريكاتورية أزيلت من المصادر المستخدمة، مبيناً أنهم سيدققون في منهج درس التربية الدينية لتجنُّب أي محتوى آخر غير لائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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