​​​​​​​أكد زعماء الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، حسب ما جاء في القسم الخاص بتركيا من بيان قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي الخميس.

وطلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية البحث عن كيفية تحسين التعاون مع تركيا بشأن مسألتَي التواصل بين الشعوب والسفر.

كما شددوا على وجوب تعزيز العلاقات مع تركيا بشأن إدارة ملف الهجرة، وأعربوا عن استعداد الاتحاد لبدء حوار رفيع المستوى مع تركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.​​​​​​​

وكانت قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي انطلقت صباح الخميس لمناقشة العديد من القضايا بينها وباء كورونا، والعلاقات مع الولايات المتحدة وتركيا وروسيا.

وتعقد القمة لمدة يومين في الوسط الافتراضي بسبب ارتفاع إصابات كورونا في البلدان الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان مقرراً عقدها وجهاً إلى وجه.