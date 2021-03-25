سياسة
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زعماء الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتطوير التعاون مع تركيا
أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، وطلبوا من المفوضية الأوروبية البحث عن كيفية تحسين التعاون مع تركيا بشأن مسألتَي السفر والتواصل بين الشعوب.
زعماء الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتطوير التعاون مع تركيا
تُعقد القمة لمدة يومين في الوسط الافتراضي بسبب ارتفاع إصابات كورونا في البلدان الأوروبية خلال الفترة الأخيرة / Reuters
25 مارس 2021

​​​​​​​أكد زعماء الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، حسب ما جاء في القسم الخاص بتركيا من بيان قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي الخميس.

وطلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية البحث عن كيفية تحسين التعاون مع تركيا بشأن مسألتَي التواصل بين الشعوب والسفر.

كما شددوا على وجوب تعزيز العلاقات مع تركيا بشأن إدارة ملف الهجرة، وأعربوا عن استعداد الاتحاد لبدء حوار رفيع المستوى مع تركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.​​​​​​​

وكانت قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي انطلقت صباح الخميس لمناقشة العديد من القضايا بينها وباء كورونا، والعلاقات مع الولايات المتحدة وتركيا وروسيا.

وتعقد القمة لمدة يومين في الوسط الافتراضي بسبب ارتفاع إصابات كورونا في البلدان الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان مقرراً عقدها وجهاً إلى وجه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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