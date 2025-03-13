سياسة
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أردوغان يأمل استجابة روسيا
في أخبارنا لهذا اليوم.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأمل استجابة روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا، والرئيس السوري يُصدِر قراراً بتشكيل مجلس الأمن القومي
أردوغان يأمل استجابة روسيا / TRT Global
13 مارس 2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأمل استجابة روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا مشيدًا بقبول الأخيرة للاتفاق عقب المباحثات التي أُجريت بين كييف وواشنطن، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يعرض على تركيا لعب دور فعال في بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

"لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة". هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فيما رحبت حركة حماس، بما يبدو أنه تراجع منه عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة، داعية ترمب إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".

الرئيس السوري يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد. المجلس سيكون برئاسة الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، ومدير الاستخبارات العامة، ومقاعد استشارية وتقنية يعيّنها الرئيس بناءً على الكفاءة والخبرة.

مصدر:TRT Arabi
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