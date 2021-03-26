سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 مارس/آذار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 26 مارس/آذار 2021
طلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية البحث عن كيفية تحسين التعاون مع تركيا / Reuters
26 مارس 2021

أهم الأحداث:

زعماء الاتحاد الأوروبي يقولون إنهم مستعدون لتطوير التعاون مع تركيا، ووزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي الخروقات في سوريا.

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زعماء الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتطوير التعاون مع تركيا

​​​​​​​أكد زعماء الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، حسب ما جاء في القسم الخاص بتركيا من بيان قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي الخميس. [TRT عربي]

وطلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية البحث عن كيفية تحسين التعاون مع تركيا بشأن مسألتَي التواصل بين الشعوب والسفر. [TRT عربي]

كما شددوا على وجوب تعزيز العلاقات مع تركيا بشأن إدارة ملف الهجرة، وأعربوا عن استعداد الاتحاد لبدء حوار رفيع المستوى مع تركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.​​​​​​​ [الأناضول]

مباحثات تركية-روسية حول خروقات النظام السوري

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس مع نظيره الروسي سيرغي شويغو خروقات قوات النظام السوري بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، وأكد أقار أنه اتفق مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي على اتخاذ إجراءات متبادلة بخصوص انتهاكات قوات النظام. [TRT عربي]

وقال أقار إن مباحثاته مع شويغو كانت بنَّاءة، وأشار إلى أن الجيش التركي لديه أنشطة متنوعة في الشمال السوري، جرى تحديد إطارها بمذكرات تفاهم أُبرمت مع الأطراف المعنية. [الأناضول]

وأوضح أن الأطراف المعنية تواصل أنشطتها من خلال التزام مذكرات التفاهم المتعلقة بوقف إطلاق النار بالمنطقة، وشدّد على أن القوات التركية تردّ بالشكل اللازم على كل هجوم أو تحرش يحصل في المنطقة من دون أي تهاون. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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