رحبت فلسطين الخميس، بمبادرة صينية، تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وترى أن "حل القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين أمر يمثل أهم محك لتحقيق العدالة والإنصاف في الشرق الأوسط".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان "اهتمامها بهذه المبادرة، واستعدادها للتعاون مع جمهورية الصين على إنجاحها، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وقالت الخارجية إن المبادرة الصينية "أحدث مبادرة تقدمها جمهورية الصين لصالح عودة تفعيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بهدف إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر تجسيد دولة فلسطين المستقلة".

ومنذ أبريل/نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

وقال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية بثتها الخميس، إن حل القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين أمر "يمثل أهم محك لتحقيق العدالة والإنصاف في الشرق الأوسط".

وعبر المسؤول الصيني عن دعم بلاده لعقد مؤتمر دولي للسلام ذي مصداقية إذا سمحت الظروف بذلك.

وتتضمن المبادرة الصينية في الشرق الأوسط خمس نقاط هي: الدعوة إلى الاحترام المتبادل، الالتزام بالإنصاف والعدالة، وأن حل القضية الفلسطينية وتحقيق "حل الدولتين" يمثل أهم محك للعدالة والإنصاف في الشرق الأوسط، تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية، العمل سوياً على تحقيق الأمن الجماعي، تسريع وتيرة التنمية والتعاون.