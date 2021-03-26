أعلنت السعودية، فجر الجمعة، نشوب حريق في منشأة للبترول، جراء استهدافها بمقذوف في منطقة جازان (جنوب).

جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، لمصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية (لم يذكر اسمه)، قال إن "محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان تعرضت مساء الخميس لاعتداء تخريبي بمقذوف (لم تحدد نوعه أو موقع انطلاقه)".

وأضاف أن "الاعتداء نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، دون وجود إصابات".

وفي وقت لاحق، اعتبرت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، أن هذا "الاعتداء التخريبي" يعد " تأكيداً لرفض المليشيا الحوثية الإرهابية لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية".

وأوضحت أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان (المناطق) المدنية، يعكس "تأكيد الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للمليشيا الحوثية"، حسب البيان ذاته.

بدورها، أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الجمعة، استهداف مواقع حيوية في السعودية بـ18 طائرة مُسيّرة و8 صواريخ باليستية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عقب 3 أيام من إطلاق السعودية، مبادرة لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقفاً أحادي الجانب لإطلاق النار.

وقال سريع: "استهدفت قواتنا مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية سعودية بـ18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية".

وأوضح أنه "جرى استهداف مقرات شركة أرامكو في رأس تنورة، ورابغَ، وينبعَ، وجازان (جنوب)، وقاعدة الملك عبد العزيز بالدمام (شرق)، ومواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير (جنوب)".

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، اعتراض وتدمير 8 طائرات مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب ساعات من إعلان جماعة "الحوثي"، استهداف مواقع حيوية في السعودية بـ18 طائرة مُسيّرة و8 صواريخ باليستية.

ومساء الخميس، قال التحالف العربي (تقوده السعودية)، في بيان، إن جماعة "الحوثي" اليمنية حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران جنوب غربي المملكة، كما أعلن في وقت سابق من اليوم نفسه، اعتراض وتدمير 5 طائرات مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومُسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.