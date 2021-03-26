أعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارَي ركاب في سوهاج إلى 32 قتيلاً و108 مصابين.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بـ"مصرع 32 شخصاً وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارَي ركاب في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (جنوب)".

وأضافت: "أقلعت طائرة تحمل فرقاً طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج، وزيدت سيارات الإسعاف إلى 74".

ولفتت إلى نقل حالات الوفاة والمصابين إلى عدة مستشفيات حكومية بالمحافظة، هي: طهطا وسوهاج التعليمي والمراغة وسوهاج العام.

فيما قالت هيئة سكك حديد مصر في بيان إن سبب الحادث يرجع إلى سحب مجهولين مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقُّفه واصطدام القطار الآخر بمؤخرته.

بدوره أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل في الحادث لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

ودعا الصاوي في بيانٍ كل الجهات المعنية للالتزام عدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع الحادث.

تضامن واسع

من جانبها قدمت تركيا ودول ومنظمات عربية تعازيها لمصر في ضحايا تصادم القطارين.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة للعديد من المواطنين (المصريين) جراء حادث القطار الذي وقع في محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية".

وتمنى ألطون الشفاء العاجل للمصابين، متقدماً بخالص التعازي لأسر الضحايا و"للشعب المصري الشقيق والصديق في هذا الحادث الأليم".

كما قدم الأردن تعازيه في ضحايا الحادث، معرباً عن مواساته "للأشقاء" المصريين، على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي.

بدوره قدم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تعازي بلاده "الحارة لمصر حكومة وشعباً"، معرباً عن "الحزن البالغ" جراء سقوط ضحايا في الحادث.

في الإمارات قدم رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم تعازيهما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث.

كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين عن "صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب مصر وحكومتها".

من جهته أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن "خالص التعازي والمواساة لمصر قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الحادث الأليم".