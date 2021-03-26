استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداء على مسجد في إدارة جنوب قبرص، واصفاً إياه بـ"العمل الاستفزازي".

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الاعتداء الذي طال مسجداً بقرية إبيسكوبي التابعة لمدينة ليماسول في إدارة جنوب قبرص.

وقال أردوغان: "للأسف القبارصة الروم يفعلون مثل هذه التصرفات باستمرار، ووقوع ذلك تزامناً مع القمة الأوروبية ليس إلا استفزازاً".

ولفت الرئيس أردوغان إلى تقديم وزارة الخارجية التركية للمبادرات اللازمة على خلفية الاعتداء على المسجد.

والخميس أقدم مجهولون على كتابة عبارات مناهضة للأتراك على جدران مسجد قرية إبيسكوبي فضلاً عن رسم العلم اليوناني.

100 مليون جرعة لقاح

وفي سياق منفصل تطرَّق الرئيس أردوغان إلى برنامج التطعيم بلقاحات كورونا في تركيا.

وأعرب عن أمله في الانتهاء من عملية التطعيم ضد كورونا بحلول مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا أبرمت اتفاقاً مع الصين من أجل استيراد 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، لتشمل المرحلة الأولى 50 مليون جرعة كان يفترض وصولها بحلول نهاية شباط/فبراير الماضي، لكن لم تصل كلها.

وأوضح أنه أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائهما في أنقرة الخميس بضرورة الإسراع في تسليم اللقاحات، وأن الأخير تعهَّد بمتابعة الموضوع.

وفي السياق أشار الرئيس أردوغان إلى استلام تركيا قبل أيام مليوناً و400 ألف جرعة من لقاح بيونتيك من ألمانيا، في إطار اتفاقية تشمل 10 ملايين جرعة.

من ناحية أخرى لفت الرئيس التركي إلى استمرار المباحثات مع روسيا بخصوص استيراد لقاحات كورونا.

كما أكد استمرار جهود تطوير لقاحات وأدوية محلية مضادة لفيروس كورونا في تركيا.