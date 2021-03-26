سياسة
2 دقيقة قراءة
"عمل استفزازي".. أردوغان يستنكر الاعتداء على مسجد بإدارة جنوب قبرص
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداء على مسجد في إدارة جنوب قبرص، واصفاً إياه بـ"العمل الاستفزازي". وقال أردوغان: "للأسف القبارصة الروم يفعلون مثل هذه التصرفات باستمرار، ووقوع ذلك تزامناً مع القمة الأوروبية ليس إلا استفزازاً".
"عمل استفزازي".. أردوغان يستنكر الاعتداء على مسجد بإدارة جنوب قبرص
أردوغان يستنكر الاعتداء على مسجد في إدارة جنوب قبرص / AA
26 مارس 2021

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداء على مسجد في إدارة جنوب قبرص، واصفاً إياه بـ"العمل الاستفزازي".

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الاعتداء الذي طال مسجداً بقرية إبيسكوبي التابعة لمدينة ليماسول في إدارة جنوب قبرص.

وقال أردوغان: "للأسف القبارصة الروم يفعلون مثل هذه التصرفات باستمرار، ووقوع ذلك تزامناً مع القمة الأوروبية ليس إلا استفزازاً".

ولفت الرئيس أردوغان إلى تقديم وزارة الخارجية التركية للمبادرات اللازمة على خلفية الاعتداء على المسجد.

والخميس أقدم مجهولون على كتابة عبارات مناهضة للأتراك على جدران مسجد قرية إبيسكوبي فضلاً عن رسم العلم اليوناني.

100 مليون جرعة لقاح

وفي سياق منفصل تطرَّق الرئيس أردوغان إلى برنامج التطعيم بلقاحات كورونا في تركيا.

وأعرب عن أمله في الانتهاء من عملية التطعيم ضد كورونا بحلول مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا أبرمت اتفاقاً مع الصين من أجل استيراد 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، لتشمل المرحلة الأولى 50 مليون جرعة كان يفترض وصولها بحلول نهاية شباط/فبراير الماضي، لكن لم تصل كلها.

وأوضح أنه أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائهما في أنقرة الخميس بضرورة الإسراع في تسليم اللقاحات، وأن الأخير تعهَّد بمتابعة الموضوع.

وفي السياق أشار الرئيس أردوغان إلى استلام تركيا قبل أيام مليوناً و400 ألف جرعة من لقاح بيونتيك من ألمانيا، في إطار اتفاقية تشمل 10 ملايين جرعة.

من ناحية أخرى لفت الرئيس التركي إلى استمرار المباحثات مع روسيا بخصوص استيراد لقاحات كورونا.

كما أكد استمرار جهود تطوير لقاحات وأدوية محلية مضادة لفيروس كورونا في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us