سياسة
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"خطرة للغاية".. دياب يكشف عن وجود مواد نووية في مستودع نفطي جنوب لبنان
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، الجمعة، عن وجود "مواد نووية خطرة للغاية" في مستودع لمنشآت النفط بمنطقة الزهراني جنوبي البلاد، وقال إنه ينبغي التعامل معها على وجه السرعة.
"خطرة للغاية".. دياب يكشف عن وجود مواد نووية في مستودع نفطي جنوب لبنان
تصريحات دياب جاءت بعد نحو ثمانية أشهر من انفجار كيماويات كانت مخزنة في مرفأ بيروت ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص / Reuters
26 مارس 2021

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، الجمعة، إن خبراء اكتشفوا وجود "مواد كيميائية خطرة" في مستودع في منشآت الزهراني النفطية جنوب البلاد.

وقال دياب إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وصفت المواد بأنها "نووية" بعد مراجعة تقرير لشركة كومبيليفت الألمانية المكلفة إزالة المواد الخطيرة من مرفأ بيروت.

وصرح متحدث باسم الشركة بأنه ليس لديهم علم بشأن واقعة الزهراني.

ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله إن الأمر يحتاج إلى المناقشة الفورية وينبغي التعامل معه على وجه السرعة.

جاءت تصريحات دياب بعد نحو ثمانية أشهر من انفجار كيماويات كانت مخزنة في مرفأ بيروت مما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص في أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق. واشتعلت النيران في شحنة نترات الأمونيوم في أغسطس/آب الماضي بعدما جرى تخزينها من دون مراعاة قواعد السلامة في المرفأ على مدى أعوام.

وبعد تكليف كومبيليفت مهمتها العام الماضي بعد الانفجار قالت الشركة الألمانية إنها عثرت على 58 حاوية في مرفأ بيروت تشكل تهديداً للمدينة، وظل بعضها هناك لأكثر من عشرة أعوام.

وذكر السفير الألماني لدي بيروت أندرياس كندل هذا الشهر أن المواد الموجودة في الحاويات مخزنة على نحو جيد وفي انتظار الشحن إلى ألمانيا حيث سيجري التخلص منها، لكن لبنان لم يسدد بعدُ مليونَي دولار، وفقاً لما ينص عليه العقد.

وقال مالتي شتاينهوف المتحدث باسم الشركة الجمعة إن المستودعات لا تزال في بيروت بينما تجرى محادثات مع السلطات اللبنانية بشأن التمويل، وأضاف: "نأمل... التوصل إلى حل هذا الشهر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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