الحرب على غزة
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الحوثيون: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 80 جراء الضربات الأمريكية على رأس عيسى
أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مساء الخميس، ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، إلى 74 قتيلاً، وأكثر من 150 جريحاً.
الحوثيون: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 80 جراء الضربات الأمريكية على رأس عيسى
غارات جوية أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن / Reuters
17 أبريل 2025

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مكتب الصحة في الحديدة قوله: "ارتفاع حصيلة استهداف العدو الأمريكي لمنشأة رأس عيسى إلى 80 شهيداً و150 جريحاً، في حصيلة غير نهائية".

وكانت آخر حصيلة أعلنها مكتب الصحة في الحديدة، في وقت سابق الجمعة، لعدد الضحايا بلغت 74 قتيلا و171 جريحا.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بأن الحصيلة لا تزال أولية، وقد ترتفع لاحقاً، كما بثت القناة مقاطع فيديو تُظهر ألسنة اللهب وهي تضيء سماء المنطقة عقب القصف.

وأعلنت القناة في وقت سابق الجمعة، مقتل 58 شخصاً وإصابة 126 آخرين في الغارة نفسها، "في حصيلة غير نهائية لجريمة العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية".

وأوردت القناة في وقت سابق من اليوم ذاته، أنه "جرى استهداف منشأة ميناء رأس عيسى والعاملين فيها بـ14 غارة"، مضيفةً: "عاود العدوان الأمريكي استهداف فرق الإسعاف وطواقم الدفاع المدني في مكان الجريمة".

من جانبها، أعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى، الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ومنذ الخامس عشر من مارس/آذار الماضي، تنفذ الولايات المتحدة مئات الغارات على الأراضي اليمنية، ما أسفر، وفق بيانات صادرة عن الحوثيين، عن مقتل 199 مدنياً وإصابة 427 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، دون احتساب الضحايا من صفوف مقاتلي الجماعة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، ملوحاً بـ"القضاء عليها تماماً".

ورغم هذه التهديدات، واصلت الجماعة استهداف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متجهة إليها، في ردٍّ على استئناف تل أبيب حرب الإبادة في قطاع غزة منذ الثامن عشر من مارس/آذار الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، قتلت إسرائيل 1691 فلسطينياً وأصابت 4464 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة في غزة، حتى ظُهر أمس الخميس.

وبصورة إجمالية، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية، المستمرة بدعمٍ أمريكي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن سقوط أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب ما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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