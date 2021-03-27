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عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارَي سوهاج بمصر، وأردوغان يستنكر الاعتداء على مسجد بإدارة جنوب قبرص.

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مصر.. عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارَي سوهاج

أعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارَي ركاب في مدينة طنطا بمحافظة سوهاج إلى 32 قتيلاً و108 مصابين. [TRT عربي]

فيما قالت هيئة سكك حديد مصر في بيان إن سبب الحادث يرجع إلى سحب مجهولين مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقُّفه واصطدام القطار الآخر بمؤخرته. [TRT عربي]

من جانبها قدمت تركيا ودول عربية من بينها الأردن والعراق والإمارات تعازيها لمصر في ضحايا تصادم القطارين. [الأناضول]

"عمل استفزازي".. أردوغان يستنكر الاعتداء على مسجد بإدارة جنوب قبرص

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداء على مسجد في إدارة جنوب قبرص، واصفاً إياه بـ"العمل الاستفزازي". وذلك بعد أن أقدم مجهولون على كتابة عبارات مناهضة للأتراك على جدران مسجد قرية إبيسكوبي فضلاً عن رسم العلم اليوناني. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "للأسف القبارصة الروم يفعلون مثل هذه التصرفات باستمرار، ووقوع ذلك تزامناً مع القمة الأوروبية ليس إلا استفزازاً". ولفت الرئيس أردوغان إلى تقديم وزارة الخارجية التركية للمبادرات اللازمة على خلفية الاعتداء على المسجد. [TRT عربي]