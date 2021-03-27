ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار شرقي العاصة المصرية القاهرة، فجر السبت، إلى 8 وفيات و29 إصابة.

جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

ولم يعلن رسمياً عن أسباب انهيار المبنى وعدد سكانه، إلا أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أعلن عن "تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة" وفق البيان.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 23 حالة تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى السلام، إثر انهيار عقار جسر السويس، وجارٍ البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

ووصلت قوات من الحماية المدنية إلى مكان انهيار العقار، وبدأت عمليات البحث عن ناجين أسفل العقار.

أكد الأهالي في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس أن العقار لم يكن سكنياً بالكامل، وأن أول طابقين منه كانا مصنعاً للملابس.

وأضاف الأهالي أن بعضهم خشي على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقى السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم.