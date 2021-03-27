سياسة
2 دقيقة قراءة
كارثة جديدة في مصر.. ارتفاع ضحايا انهيار عقار بالقاهرة إلى 8 وفيات
قالت وسائل إعلام مصرية محلية إن عدد ضحايا انهيار عقار شرقي العاصمة المصرية القاهرة، فجر السبت، قد ارتفع إلى 8 وفيات و29 إصابة.
كارثة جديدة في مصر.. ارتفاع ضحايا انهيار عقار بالقاهرة إلى 8 وفيات
وصلت قوات من الحماية المدنية إلى مكان انهيار العقار / مواقع التواصل
27 مارس 2021

ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار شرقي العاصة المصرية القاهرة، فجر السبت، إلى 8 وفيات و29 إصابة.

جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

ولم يعلن رسمياً عن أسباب انهيار المبنى وعدد سكانه، إلا أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أعلن عن "تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة" وفق البيان.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 23 حالة تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى السلام، إثر انهيار عقار جسر السويس، وجارٍ البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

ووصلت قوات من الحماية المدنية إلى مكان انهيار العقار، وبدأت عمليات البحث عن ناجين أسفل العقار.

أكد الأهالي في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس أن العقار لم يكن سكنياً بالكامل، وأن أول طابقين منه كانا مصنعاً للملابس.

وأضاف الأهالي أن بعضهم خشي على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقى السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us