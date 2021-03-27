سياسة
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فيسبوك يجمد حساب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.. ما السبب؟
وحذفت شركة فيسبوك مقطعاً مصوراً يروج فيه الرئيس الفنزويلي لعقار مستخرج من الزعتر، وقالت إن التسجيل المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة "بأن شيئاً ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى فيروس كورونا أو الشفاء منه".
فيسبوك يجمد حساب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.. ما السبب؟
فيسبوك يجمد حساب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو / AFP
27 مارس 2021

قال متحدث باسم فيسبوك، السبت، إن الشركة جمدت صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لانتهاكها سياساتها المعنية بمكافحة المعلومات المضللة عن فيروس كورونا، وذلك لترويجه لدواء يزعم دون دليل أنه يعالج المرض.

كان مادورو قد قال في يناير/كانون الثاني إن عقار "كارفاتيفير" المشتق من نبات الزعتر ويؤخذ عبر الفم "معجزة" تحيد فيروس كورونا دون آثار جانبية، وذلك في زعم قال أطباء إنه غير مدعوم بالعلم.

وحذفت شركة فيسبوك مقطعاً مصوراً يروج فيه مادورو للعقار، وقالت إن التسجيل المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة "بأن شيئاً ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى فيروس كورونا أو الشفاء منه".

وقال المتحدث باسم فيسبوك لرويترز: "نحن نتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه لا يوجد حالياً علاج للفيروس".

ويقول مادورو في التسجيل إن العقار "معجزة" للطبيب الفنزويلي الذي عاش في القرن التاسع عشر خوسيه جريجوريو هرناندز.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب التعقيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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