لم تنجح إدارات هيئة قناة السويس حتى الآن في إعادة تعويم سفينة الحاويات "إيفرغرين" اليابانية، التي جنحت صباح الثلاثاء في الممر المائي لقناة السويس، وتسببت في توقف حركة الملاحة على جهتي القناة شمالاً وجنوباً.

ووفقاً لبيانات التتبع البحري، فإن ما لا يقل عن 20 قارباً من القوارب التي تأخرت بسبب تضرر سفينة حاويات في قناة السويس تنقل الماشية.

يثير هذا الأمر مخاوف بشأن رفاهية الحيوانات إذا طال أمد المأزق، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 200 سفينة غير قادرة على المرور، والسفن القادمة تتجه حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

وأظهرت بيانات حركة المرور البحرية تأخر 11 سفينة مواشٍ، في حين حددت منظمة غير حكومية أخرى سفناً أخرى، وبذلك يصل إجمالي السفن التي تم تحديدها حتى الآن إلى 20 وفق الغارديان.

وكانت خمس من السفن التي تم تحديدها قد حملت حيوانات من إسبانيا، وتم تحميل تسع سفن في رومانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لمنظمة الحيوانات الدولية غير الحكومية.