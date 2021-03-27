وجِّهت تهم تتعلق بأنشطة إرهابية إلى تسعة أشخاص في فرنسا إثر إيقافات في الأوساط الكردية، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية السبت.

وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت 10 أشخاص الثلاثاء، ووجهت تهماً إلى تسعة منهم الجمعة.

التهم الموجهة في القضية هي "تمويل الإرهاب" و"الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية" و"الابتزاز عبر عصابة منظمة مرتبطة بشبكة إرهابية"، وفق المصدر القضائي.

وضِع أربعة من المتهمين في الحبس الاحتياطي، فيما أُخضع متهم للمراقبة الإلكترونية ووضِع آخر تحت الرقابة القضائية. وسيقرر قاضي الحريات والاحتجاز في وقت لاحق إن كان يجب وضع المتهمين الثلاثة الآخرين في الحبس الاحتياطي.

أما الموقوف العاشر فقد أطلق سراحه دون تتبعات في هذه المرحلة.

جرت التوقيفات في مدينتي مرسيليا وباريس بطلب من قاضٍ مكلف مكافحة الإرهاب إثر تلقي معلومات حول أنشطة مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي.

ويخوض التنظيم الإرهابي منذ عقود هجمات مسلحة ضد تركيا، وهو مصنّف تنظيماً إرهابياً في عدد من الدول بينها فرنسا والولايات المتحدة.

وسبق أن وجِّهت اتهامات لأربعة أشخاص في 21 فبراير/شباط 2020 أبرزها "تمويل الإرهاب"، في إطار تحقيق حول جمع موارد للتنظيم ذاته في جنوب غرب فرنسا.