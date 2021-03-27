سياسة
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فرنسا.. توجيه تهم بالإرهاب إلى 9 أشخاص بسبب ارتباطات بتنظيم PKK الإرهابي
التهم الموجهة في قضية توقيف عناصر في الأوساط الكردية هي "تمويل الإرهاب" و"الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية" و"الابتزاز عبر عصابة منظمة مرتبطة بشبكة إرهابية"، وفق المصدر القضائي.
فرنسا.. توجيه تهم بالإرهاب إلى 9 أشخاص بسبب ارتباطات بتنظيم PKK الإرهابي
كانت الشرطة الفرنسية أوقفت 10 أشخاص الثلاثاء، ووجهت تهماً إلى تسعة منهم الجمعة / AA
27 مارس 2021

وجِّهت تهم تتعلق بأنشطة إرهابية إلى تسعة أشخاص في فرنسا إثر إيقافات في الأوساط الكردية، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية السبت.

وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت 10 أشخاص الثلاثاء، ووجهت تهماً إلى تسعة منهم الجمعة.

التهم الموجهة في القضية هي "تمويل الإرهاب" و"الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية" و"الابتزاز عبر عصابة منظمة مرتبطة بشبكة إرهابية"، وفق المصدر القضائي.

وضِع أربعة من المتهمين في الحبس الاحتياطي، فيما أُخضع متهم للمراقبة الإلكترونية ووضِع آخر تحت الرقابة القضائية. وسيقرر قاضي الحريات والاحتجاز في وقت لاحق إن كان يجب وضع المتهمين الثلاثة الآخرين في الحبس الاحتياطي.

أما الموقوف العاشر فقد أطلق سراحه دون تتبعات في هذه المرحلة.

جرت التوقيفات في مدينتي مرسيليا وباريس بطلب من قاضٍ مكلف مكافحة الإرهاب إثر تلقي معلومات حول أنشطة مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي.

ويخوض التنظيم الإرهابي منذ عقود هجمات مسلحة ضد تركيا، وهو مصنّف تنظيماً إرهابياً في عدد من الدول بينها فرنسا والولايات المتحدة.

وسبق أن وجِّهت اتهامات لأربعة أشخاص في 21 فبراير/شباط 2020 أبرزها "تمويل الإرهاب"، في إطار تحقيق حول جمع موارد للتنظيم ذاته في جنوب غرب فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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