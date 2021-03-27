ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار شرقي العاصمة المصرية القاهرة إلى 18 قتيلاً.

وأفادت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة بأن "قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من انتشال 18 جثة من أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنهار فجر السبت"، دون توضيح ما إذا كان لا يزال هناك مفقودون أم لا.

وفي وقت سابق، ذكر بيان صادر عن محافظة القاهرة، أن العقار المكون من 10 طوابق انهار عند الساعة الثالثة فجراً (01:00 ت.غ)، دون الكشف عن عدد سكانه الموجودين آنذاك بالعقار.

وقال البيان حينها، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار العقار، قبل أن تتحدث "الأهرام" في وقت لاحق عن ارتفاع الضحايا إلى 10 بعد انتشال 5 جثث، إضافة إلى 23 مصاباً.

ولم يعلن رسمياً عن أسباب انهيار العقار وعدد سكانه، إلا أن صحيفة "اليوم السابع" اليومية الخاصة، قالت نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن "تعلية 4 أدوار مخالفة سبب انهياره"، وهو ما لم يتسن تأكيده من مصدر مستقل.

وكان محافظ القاهرة، خالد عبد العال، قد أعلن "تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها بالانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة"، وفق البيان.